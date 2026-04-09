Il regime iraniano ha annunciato che lo stretto di Hormuz è stato riaperto, ma le navi continuano a non attraversarlo. Questa situazione ha generato confusione tra le diverse compagnie di navigazione e le autorità internazionali. Le tensioni nella regione sono aumentate negli ultimi giorni, e molte imbarcazioni sono rimaste in attesa di chiarimenti ufficiali. La questione riguarda sia motivi politici che di sicurezza, senza ancora una soluzione definitiva.

La riapertura dello stretto di Hormuz al passaggio sicuro delle navi era una delle condizioni principali (se non la condizione principale) dell’accordo di cessate il fuoco raggiunto tra gli Stati Uniti e l’Iran martedì notte. Da allora però lo stretto non è stato riaperto, e il numero delle navi che lo hanno attraversato è anzi calato. Secondo la società d’analisi Kpler, nella giornata di mercoledì (la prima completa dopo il cessate il fuoco) soltanto cinque navi sono passate per lo stretto, e di queste nessuna era una petroliera. È meno di quante ne passavano nei giorni immediatamente precedenti, a combattimenti ancora in corso, quando in media ne passava una decina al giorno. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa sta succedendo con lo stretto di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz è completamente chiuso, navi costrette a tornare indietro, cosa sta succedendoNessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato lo Stretto di Hormuz da quando è scattato il cessate il fuoco.

Leggi anche: Ora L'Iran permette ad alcune navi di passare lo Stretto di Hormuz, vale solo per 4 Paesi: cosa sta succedendo ai prezzi

Cosa sta succedendo in Iran e perché, dall’inizio

Temi più discussi: Guerra contro l’Iran, chi dice la verità?; Carburante esaurito? Facciamo chiarezza per capire cosa sta succedendo; Cessate il fuoco tra Usa e Iran: cosa succede ora?; Oro, perché con la guerra in Iran sta andando a picco il valore dei lingotti?.

Cosa sta succedendo con lo stretto di HormuzLa riapertura dello stretto di Hormuz al passaggio sicuro delle navi era una delle condizioni principali (se non la condizione principale) dell’ accordo di cessate il fuoco raggiunto tra gli Stati ... ilpost.it

Down WhatsApp, Instagram e Facebook: cosa sta succedendoSegnalati malfunzionamenti su WhatsApp, Instagram e Facebook, con problemi anche su Claude. Ecco cosa sappiamo sul down di oggi. chiccheinformatiche.com

Esperimento Ecco cosa vedono i miei occhi in campagna elettorale!! #catenoperigiovani #delucasindacodisicilia #messina #catenodeluca #federicobasile - facebook.com facebook

Camarda e Kostic, il futuro sorride al Milan. Ma cosa succederà in estate I possibili scenari x.com