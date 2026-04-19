Non arriva da una grotta, né da un mercato di animali terrestri. Non ha le caratteristiche dei virus respiratori che negli ultimi anni hanno dominato il dibattito globale. Il virus descritto in uno studio appena pubblicato su Nature Microbiology racconta una storia che riguarda da vicino il modo in cui viviamo, mangiamo e interagiamo con l’ambiente: si chiama covert mortality nodavirus (Cmnv). Fino a poco tempo fa era noto solo agli addetti ai lavori dell’acquacoltura: un patogeno capace di infettare gamberi, pesci e altri organismi marini, causando perdite economiche rilevanti ma senza implicazioni per la salute umana, almeno, così si pensava.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Lo spillover acquatico del “virus marino” Cmnv

Notizie correlate

Virus marino CMNV negli umani: nuovo studio su Nature Microbiology, Bassetti: “Sintomi oculari gravi”Si tratta del nodavirus della mortalità occulta (CMNV), un virus marino finora osservato solo negli animali acquatici: un nuovo studio su Nature...

Pericolo dal mare: scoperto il virus marino che attacca l’occhioUna ricerca condotta in Cina ha identificato un legame tra un virus tipico degli ambienti marini e una patologia oculare che colpisce l’uomo, aprendo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Spillover acquatico, in Asia e Australia c'è un virus dei gamberi che sembra causare una grave infezione oculare negli esseri umani; Virus marino e infezioni oculari, primo caso di possibile salto di specie nell’uomo; Virus dal mare agli occhi: scoperta choc su una nuova possibile infezione legata al pesce; Virus Marino negli Occhi Umani: Nodavirus Cmnv.

Spillover acquatico, in Asia e Australia c'è un virus dei gamberi che sembra causare una grave infezione oculare negli esseri umaniUn patogeno tipico dell'acquacoltura, il virus CmNV, è stato identificato come possibile causa di una forma aggressiva di uveite che colpisce anche la nostra specie ... wired.it

Mai successo prima d'ora: un virus marino sta infettando l'uomoUno studio rileva il primo legame tra un virus marino e una malattia oculare umana, sollevando allerta per la sicurezza alimentare mondiale. tech.everyeye.it

Virus CMNV, Toffan (IZSVe): “Sul salto di specie da pesci all’uomo dati poco robusti” L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) interviene sul caso del Covert Mortality Nodavirus (CMNV), di cui alcuni ricercatori hanno suggerito il primo salto - facebook.com facebook

#Cronaca #CMNV #occhi Virus marino trasmesso all’uomo: primo caso al mondo, rischio anche per chi consuma frutti di mare crudi x.com