Virus marino CMNV negli umani | nuovo studio su Nature Microbiology Bassetti | Sintomi oculari gravi
Un nuovo studio pubblicato su Nature Microbiology segnala la possibile trasmissione del virus marino CMNV agli esseri umani. Finora il virus, noto come nodavirus della mortalità occulta, era stato osservato esclusivamente in animali acquatici. Secondo i ricercatori, l’infezione negli esseri umani potrebbe causare sintomi oculari di grave entità. Il tema è stato affrontato anche dal responsabile di un centro medico, che ha evidenziato i rischi legati ai sintomi oculari.
Si tratta del nodavirus della mortalità occulta (CMNV), un virus marino finora osservato solo negli animali acquatici: un nuovo studio su Nature Microbiology suggerisce il possibile salto di specie all’uomo, associato a sintomi oculari gravi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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