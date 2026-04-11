Virus marino CMNV negli umani | nuovo studio su Nature Microbiology Bassetti | Sintomi oculari gravi

Un nuovo studio pubblicato su Nature Microbiology segnala la possibile trasmissione del virus marino CMNV agli esseri umani. Finora il virus, noto come nodavirus della mortalità occulta, era stato osservato esclusivamente in animali acquatici. Secondo i ricercatori, l’infezione negli esseri umani potrebbe causare sintomi oculari di grave entità. Il tema è stato affrontato anche dal responsabile di un centro medico, che ha evidenziato i rischi legati ai sintomi oculari.