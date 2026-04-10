Pericolo dal mare | scoperto il virus marino che attacca l’occhio

Una ricerca cinese ha individuato un virus presente negli ambienti marini che può causare una malattia agli occhi negli esseri umani. Lo studio ha evidenziato un collegamento tra il virus e una patologia oculare, portando alla luce un possibile rischio di trasmissione tra ambiente marino e uomo. Questa scoperta apre nuove strade nello studio delle modalità di diffusione di virus tra specie diverse.

Una ricerca condotta in Cina ha identificato un legame tra un virus tipico degli ambienti marini e una patologia oculare che colpisce l’uomo, aprendo una nuova frontiera nello studio dei salti di specie. Gli esperti hanno isolato il nodavirus della mortalità occulta (CMNV) in un gruppo di 70 pazienti affetti da una forma specifica di uveite anteriore virale ipertensiva persistente (POH-VAU), una malattia oculare emersa di recente e la cui origine era rimasta fino ad oggi ignota. Il passaggio dal mare all’occhio umano attraverso i tessuti. L’indagine scientifica pubblicata su Nature Microbiology ha analizzato con precisione i campioni biologici dei 70 soggetti malati, documentando la presenza del virus acquatico direttamente nei tessuti dell’occhio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pericolo dal mare: scoperto il virus marino che attacca l’occhio Virus Nipah, dal Giappone il primo vaccino sviluppato per anticipare il pericolo epidemiaLa scienza prova a trovare soluzioni contro il virus Nipah, da anni sotto osservazione e che negli ultimi tempi ha fatto scattare l’allarme per i... Sclerosi multipla e virus di Epstein-Barr: scoperto il meccanismo che può scatenare la malattiaIl virus di Epstein-Barr, responsabile della mononucleosi infettiva – spesso chiamata malattia del bacio – è da anni sospettato di avere un ruolo... Vibo Marina, il mare mette allo scoperto la conduttura Eni. L’azienda: «Trasporta solo acqua, nessun pericolo»Ha destato preoccupazione tra i residenti l’affiorare della condotta che attraversa l’arenile. Il Comune ha chiesto delucidazioni ma è stato tranquillizzato. Oggi i lavori per le riparazioni ... ilvibonese.it Coste in pericolo, il livello del mare è più alto del previsto(EMBARGO ALLE 17,00) Le aree costiere di tutto il mondo potrebbero fronteggiare un pericolo maggiore del previsto: secondo lo studio pubblicato sulla rivista Nature, il livello del mare è stato finora ... ansa.it