Lo smaltimento dei rifiuti nella Sicilia orientale è in crisi

Lo smaltimento dei rifiuti nella Sicilia orientale sta vivendo una fase di grave difficoltà. La situazione si aggrava a causa dei problemi già presenti nel sistema di gestione dei rifiuti, con discariche sovraccariche e impianti senza capacità adeguata. Recentemente, Catania ha dovuto prendere misure straordinarie per far fronte all’emergenza, mentre i rifiuti accumulati continuano a creare disagi nella città e nelle aree limitrofe.

La guerra in Medio Oriente sta incidendo indirettamente anche sullo smaltimento dei rifiuti nella parte orientale della Sicilia, aggravando una situazione già molto delicata. Nella zona, come nel resto della regione, non ci sono termovalorizzatori attivi (cioè impianti in cui i rifiuti vengono inceneriti): i rifiuti di oltre 200 comuni vengono portati all’impianto di Lentini, in provincia di Siracusa. Si tratta di un impianto TMB (Trattamento Meccanico-Biologico), cioè in cui i rifiuti non vengono direttamente smaltiti, ma trattati per essere trasportati fuori dall’isola. Da qui vengono inviati soprattutto in Emilia-Romagna, Lombardia e anche all’estero, come in Danimarca, dove vengono poi smaltiti nei termovalorizzatori.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Lo smaltimento dei rifiuti nella Sicilia orientale è in crisi Notizie correlate Torna il 'Sabato ecologico', per facilitare lo smaltimento dei rifiuti ingombrantiFALCONARA MARITTIMA - Torna il ‘Sabato Ecologico’, l’iniziativa promossa da Marche Multiservizi Falconara in collaborazione con il Comune per... Come ogni ultimo sabato del mese l'appuntamento per lo smaltimento dei rifiuti ingombrantiSabato 28 febbraio dalle 8:30 alle 12:30, torna l’appuntamento con i “Sabati Ecologici” in piazzale Azzurri d’Italia, che si ripeterà di norma ogni... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'Ecotassa per i Comuni in Sicilia vicini a impianti di smaltimento rifiuti: ecco come verranno divisi i fondi; Smaltimento illecito di rifiuti in aree verdi a Marsala, Il SIM Carabinieri Sicilia plaude ai colleghi della Stazione di San Filippo; Guerra e caro gasolio: stop ai rifiuti all’estero, in crisi 200 comuni; Rifiuti nel torrente Macchia, esposto di Wwf e Articolo 1. Sicilia, i termovalorizzatori di Schifani al centro della polemica politicaScontro sui termovalorizzatori in Sicilia. Il M5S attacca Schifani per gli annunci sul 2028. Scopri i dettagli della polemica sui rifiuti nell'articolo. quotidianodiragusa.it Rifiuti, emergenza a Catania: 200 tonnellate al giorno verso Termini ImereseRifiuti, scatta il piano d’emergenza a Catania. Il sindaco Enrico Trantino ha firmato un’ordinanza per evitare accumuli in città dopo i rallentamenti ... catania.gds.it Buona Domenica da Modica Bassa, scatti per le vie del Centro Storico #Modica #Sicilia #Sicily © 2026 Salvo Vasco Ph facebook