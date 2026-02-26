Come ogni ultimo sabato del mese l' appuntamento per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti

Ogni ultimo sabato del mese si svolge l'iniziativa per il ritiro dei rifiuti ingombranti. L’appuntamento è previsto per sabato 28 febbraio, dalle 8:30 alle 12:30, in piazzale Azzurri d’Italia. Questa occasione si ripeterà di solito ogni mese nello stesso giorno. Le persone interessate possono portare i loro rifiuti durante l’orario indicato.

Sabato 28 febbraio dalle 8:30 alle 12:30, torna l’appuntamento con i “Sabati Ecologici” in piazzale Azzurri d’Italia, che si ripeterà di norma ogni ultimo sabato del mese. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con AcegasApsAmga, nasce per rispondere alle esigenze dei cittadini. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Rifiuti ingombranti, sabato appuntamento ad Albignasego con il sabato ecologicoDalle 8:30 alle 12:30 i cittadini troveranno gli operatori di AcegasApsAmga che li assisteranno nella consegna di quelle tipologie di rifiuti che non...

Leggi anche: La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 21 febbraio

Discussioni sull' argomento cultura - Cultura; Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 febbraio; Soul food di lusso: da 2 Chainz a Rick Ross, come il rap ha elevato il pollo; Il senso del Mudec per la neve , Milano si veste di bianco tra arte, scienza e memoria.

Finestra virtuale sul Teatro Nucleo Appuntamento online ogni sabatoIl terzo e ultimo appuntamento della prima parte della stagione ‘Le Magnifiche Utopie’ è arrivato al suo Epilogo: così si intitola l’episodio di chiusura della web serie Album di Famiglia. I dieci ... ilrestodelcarlino.it

Ogni anno penso che sarà l’ultimo. Non del Festival, per carità, ma il mio: l’ultima volta che mi faccio irretire - facebook.com facebook