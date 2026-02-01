La Municipale ferma un centauro | era alla guida con patente revocata e senza assicurazione

La Polizia Municipale ha fermato nella serata di ieri un centauro di 40 anni in via Torre della Catena. L’uomo guidava senza patente, che gli era stata revocata, e senza assicurazione. Gli agenti hanno deciso di bloccarlo durante un normale controllo e ora rischia sanzioni pesanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un centauro 40enne è stato fermato nella serata di ieri in via Torre della Catena dalla Polizia Municipale. L’uomo, che circolava con il suo mezzo a due ruote, un 125 senza casco, è stato fermato per la violazione del Codice della strada ad un controllo. È quindi emerso che il motociclista era alla guida con patente revocata e per di più senza l’assicurazione di responsabilità civile. La Polizia Municipale ha quindi elevato una contravvenzione di oltre 6000 euro. L’uomo è già conosciuto alle forze dell’ordine. (foto repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

