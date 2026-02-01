La Municipale ferma un centauro | era alla guida con patente revocata e senza assicurazione

Da anteprima24.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Municipale ha fermato nella serata di ieri un centauro di 40 anni in via Torre della Catena. L’uomo guidava senza patente, che gli era stata revocata, e senza assicurazione. Gli agenti hanno deciso di bloccarlo durante un normale controllo e ora rischia sanzioni pesanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un centauro 40enne è stato fermato nella serata di ieri in via Torre della Catena dalla Polizia Municipale. L’uomo, che circolava con il suo mezzo a due ruote, un 125 senza casco, è stato fermato per la violazione del Codice della strada ad un controllo. È quindi emerso che il motociclista era alla guida con patente revocata e per di più senza l’assicurazione di responsabilità civile. La Polizia Municipale ha quindi elevato una contravvenzione di oltre 6000 euro. L’uomo è già conosciuto alle forze dell’ordine. (foto repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

la municipale ferma un centauro era alla guida con patente revocata e senza assicurazione

© Anteprima24.it - La Municipale ferma un centauro: era alla guida con patente revocata e senza assicurazione

Approfondimenti su Municipale Fermata

Roma: due denunciati per guida senza patente e senza assicurazione

Auto senza assicurazione e guida senza patente: sequestrati 12 veicoli | FOTO

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Municipale Fermata

Argomenti discussi: Tre denunce per la morte di Davide Borgione: i due sciacalli e un automobilista che l’ha colpito; Sicurezza a Campobasso, Forte: E' un diritto, ma non servono sceriffi; Piogge torrenziali nel Minas Gerais, Vale ferma due siti minerari; Recupero del condominio I Gerani, pronto il rilancio dopo vent'anni di abbandono e degrado.

la municipale ferma unCon la droga su un'auto rubata a un'associazione di volontariato: denunciatiNella vettura rinvenuti refurtiva e attrezzi da scasso. I due uomini sono stati bloccati dalla polizia municipale ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.