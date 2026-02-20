Un uomo di Bovisio è stato fermato dagli agenti mentre guidava senza patente, che gli era stata revocata 15 anni fa. La polizia lo ha fermato durante un controllo di routine e ha scoperto che l’anziano continuava a circolare con un documento non più valido. Per questa violazione, ha ricevuto una multa di 5.100 euro. L’uomo ha spiegato di aver dimenticato la revoca, ma i controlli hanno confermato la sua posizione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla necessità di verifiche più accurate durante i controlli stradali.

Circolava tranquillamente in auto, pur essendo sprovvisto della patente di guida. Non l’aveva dimenticata a casa: gli era stata revocata 15 anni fa. L’uomo, 72 anni e residente a Lentate sul Seveso, dovrà ora pagare una maxi multa. A accorgersene sono stati gli agenti della polizia locale. Mercoledì, poco dopo le 16.30, hanno fermato il 72enne in via Desio per un normale controllo. L’anziano, vedendo la paletta, ha accostato senza fare storie. Il suo atteggiamento è completamente cambiato, diventando più aggressivo, quando gli hanno chiesto di mostrare patente e libretto. Il motivo è stato subito evidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La patente revocata 15 anni fa. Anziano fermato dagli agenti: multa da 5.100 euro a Bovisio

Le infrazioni da record a Bovisio. La patente revocata da 30 anni e l’auto con 15 fermi amministrativiDurante un normale controllo di routine a Bovisio Masciago, gli agenti hanno scoperto un caso eccezionale: un veicolo con 15 fermi amministrativi e un conducente la cui patente era stata revocata da oltre 30 anni.

In giro per la Brianza con la patente revocata 15 anni fa: scatta la maxi multa (ma non solo)Un uomo è stato fermato in Brianza mentre guidava senza patente, revocata ben 15 anni fa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.