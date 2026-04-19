ll mercato immobiliare Lieve aumento dei prezzi | Perché c’è poca offerta

Il mercato immobiliare delle Marche ha registrato un lieve aumento dei prezzi all'inizio del 2026, con variazioni che differiscono tra le varie zone della regione. Secondo le ultime analisi, la causa principale di questa crescita è la ridotta disponibilità di immobili sul mercato. Le transazioni sono state concentrate in alcune aree, mentre altre registrano ancora una domanda in crescita. La situazione riflette le tendenze di un mercato che si sta lentamente riattivando.

Il mercato immobiliare delle Marche apre il 2026 con il segno più, con dinamiche diverse da territorio a territorio. A dirlo sono i dati dell’ultimo report Idealista, che fotografano una crescita regionale dello 0,9% nel primo trimestre, con un prezzo medio di 1.499 euro al metro quadrato, ancora lontano dalla media nazionale di 1.891 euro. Anche l’Ascolano segue il trend positivo, seppur con una crescita più contenuta: +0,8% nel trimestre e un valore medio di 1.572 euro al mq2. Un dato che colloca il territorio tra i più cari delle Marche, subito dietro Pesaro-Urbino (1.651 euromq2) e davanti ad Ancona (1.517 euromq2). Più distanti, invece, le province di Macerata e Fermo, entrambe poco sopra i 1.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ll mercato immobiliare. Lieve aumento dei prezzi: "Perché c’è poca offerta" 10 British Towns Where Housing Prices Make No Sense Notizie correlate Mercato immobiliare, la mappa dei prezzi: ecco quanto si paga in centro e in periferia a SienaSiena, 17 febbraio 2026 – Che le abitazioni siano in centro storico o nell’immediata periferia, il mercato immobiliare a Siena rappresenta da sempre... Leggi anche: Andamento prezzi a Modena, a gennaio lieve aumento del "Carrello della spesa" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: ll mercato immobiliare. Lieve aumento dei prezzi: Perché c’è poca offerta; Case di lusso, prezzi e investimenti in crescita in Italia. A Milano 27 mila euro al mq; Roma corre nel mercato immobiliare, prezzi in salita e Centro sempre più esclusivo; Roma traina il mercato immobiliare, credito in recupero. ll mercato immobiliare. Lieve aumento dei prezzi: Perché c’è poca offertaIl Piceno conferma il trend nazionale con un +0,8% nel trimestre. De Carolis: Questo è un momento particolare per la provincia. ilrestodelcarlino.it Mercato immobiliare in crescita, perché nel 2026 conviene investire sul mattone in ItaliaSono oltre 766mila transazioni quelle concluse nel 2025, un dato che sottolinea come il mercato immobiliare in Italia sia in grande crescita ... quifinanza.it Il sistema trasfusionale tiene in Fvg. Nel 2025 lieve calo delle donazioni complessive (13872), quasi l’1%. I nuovi donatori sono saliti del 7% facebook Sondaggi politici, centrodestra in lieve vantaggio: sfida tra Conte e Schlein alle primarie, chi può vincerle x.com