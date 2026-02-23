Andamento prezzi a Modena a gennaio lieve aumento del Carrello della spesa

A livello congiunturale, leggera crescita dei beni (+0,5). In flessione i servizi (-0,7%) Il 2026, per il territorio modenese, si apre con un quadro dell’andamento dei prezzi a gennaio sostanzialmente invariato, con l'Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), calcolato sul territorio comunale di Modena, che si è attestato sugli stessi livelli di dicembre 2025 (0,0%), come emerge dai rilievi dello stesso indicatore, sulla base dei prezzi registrati in città dal servizio Statistica comunale secondo le disposizioni Istat. Indice dei prezzi dei prezzi al consumo che, a partire da questo mese, l'Istat ha iniziato a diffondere secondo la versione aggiornata della classificazione internazionale Ecoicop (European Classification of Individual Consumption by Purpose) che vede l’inserimento della nuova divisione "Servizi finanziari ed assicurativi" e la sostituzione di quella denominata "Altri beni e servizi" con una dedicata alla "Protezione sociale". 🔗 Leggi su Modenatoday.it

