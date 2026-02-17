Mercato immobiliare la mappa dei prezzi | ecco quanto si paga in centro e in periferia a Siena

Siena, 17 febbraio 2026 – Che le abitazioni siano in centro storico o nell’immediata periferia, il mercato immobiliare a Siena rappresenta da sempre una delle principali voci dell’economia locale. «Dopo una fase ’drogata’, nella quale si vendeva tutto – spiegano dall’agenzia Marzocchi, la più antica della città – il mercato ha subìto un assestamento, quindi ora si vende solo ciò che è credibile ». Mutui in Toscana per comprare casa, si ferma la discesa dei tassi. Il fisso al 3,4%, in aumento rispetto a 12 mesi fa Pochissimi gli spazi per nuove costruzioni. I cantieri riguardano per lo più ristrutturazioni di palazzine esistenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il mercato immobiliare nelle vicinanze della Torre Pendente rappresenta uno dei settori più dinamici e richiesti in Italia.

Il mercato immobiliare italiano mantiene il suo trend di crescita, con i prezzi delle case che aumentano del 4% in un anno.

