Mercato immobiliare la mappa dei prezzi | ecco quanto si paga in centro e in periferia a Siena
Il mercato immobiliare a Siena ha subito variazioni di prezzo a causa della crescente domanda di case in centro storico. Recentemente, molte famiglie cercano appartamenti ristrutturati a pochi passi da piazza del Campo, facendo salire i costi nelle zone più centrali. Nel frattempo, i prezzi nelle aree periferiche restano più bassi, con offerte spesso più ampie e prezzi inferiori del 30%. Questa differenza si riflette anche nelle nuove costruzioni e negli investimenti immobiliari che si concentrano soprattutto nel centro.
Siena, 17 febbraio 2026 – Che le abitazioni siano in centro storico o nell’immediata periferia, il mercato immobiliare a Siena rappresenta da sempre una delle principali voci dell’economia locale. «Dopo una fase ’drogata’, nella quale si vendeva tutto – spiegano dall’agenzia Marzocchi, la più antica della città – il mercato ha subìto un assestamento, quindi ora si vende solo ciò che è credibile ». Mutui in Toscana per comprare casa, si ferma la discesa dei tassi. Il fisso al 3,4%, in aumento rispetto a 12 mesi fa Pochissimi gli spazi per nuove costruzioni. I cantieri riguardano per lo più ristrutturazioni di palazzine esistenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Immobiliare. Case in città. Mappa dei prezzi
Il mercato immobiliare nelle vicinanze della Torre Pendente rappresenta uno dei settori più dinamici e richiesti in Italia.
Mercato immobiliare, la crescita dei prezzi continua: case più care del 4% in un anno
Il mercato immobiliare italiano mantiene il suo trend di crescita, con i prezzi delle case che aumentano del 4% in un anno.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Mercato immobiliare, la mappa delle preferenze: a Firenze volano i bilocali in affitto; La mappa degli immobili della Siae che finiranno all’asta a febbraio 2026; Il Wsj: Milano è il mercato immobiliare più richiesto d'Europa; Monolocali e bilocali, l'altra faccia del mercato immobiliare di Agrigento: quanto costano e dove conviene comprare.
IMMOBILIARE DI LUSSO: TRA NAPOLI E SALERNO IL NUOVO ASSE EUROPEO DEGLI INVESTIMENTI VISTA MAREIl mercato immobiliare di pregio sta ridisegnando la propria mappa europea e il litorale campano tra Napoli e Salerno emerge oggi come uno degli assi più dinamici e ricercati ... ilmessaggero.it
Mercato immobiliare, ecco dove sono in vendita più case nuove o da ristrutturare: la mappaI nostri dati evidenziano come una quota rilevante dell’offerta immobiliare italiana richieda interventi manutentivi. Sebbene si notino dinamiche diverse nei singoli mercati, anche a causa di ... tg24.sky.it
Tra i clienti che guardano con interesse al mercato immobiliare di lusso in Maremma anche una star della musica mondiale x.com
Tra i clienti che guardano con interesse al mercato immobiliare di lusso in Maremma anche una star della musica mondiale - facebook.com facebook