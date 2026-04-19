LIVE Superbike GP Olanda 2026 in DIRETTA | Bulega non vuole lasciare nulla

Benvenuti alla diretta del GP Olanda 2026 di Superbike. Oggi si tengono le due gare previste, con il pilota italiano in cerca di una vittoria importante. La manifestazione si svolge sulle piste olandesi e vede in pista numerosi piloti provenienti da diverse nazioni. Durante l’evento sono previsti aggiornamenti e tempi in tempo reale per seguire l’andamento delle competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Olanda 2026, Bulega cerca la vittoria nelle altre due gare. Nicolò Bulega vede realizzarsi sempre più vicino il record di 13 successi di fila dell’ex campione del mondo Toprak Razgatlioglu (ora in MotoGP). Il pilota azzurro del team ufficiale Ducati ha infatti messo la firma nel suo undicesimo trionfo consecutivo in Gara 1 in Olanda ad Assen, dopo un bel duello con il suo nuovo compagno di squadra Iker Lecuona, che nel finale della gara ha dato tutto sé stesso per cercare di ottenere la sua prima affermazione nel campionato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega non vuole lasciare nulla Notizie correlate LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega vuole sbancare ad AssenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Olanda 2026, Bulega... LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: scatta la superpole! Bulega vuole proseguire nel suo dominioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 minuto: Petrucci vola al terzo posto a 777 millesimi, quinto Alex Lowes, mentre Sam sorprende tutti e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega vince gara-1, seguono Lecuona e Lowes; LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega per un nuovo allungo; Superbike oggi, GP Olanda 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, programma, streaming; Superbike oggi in tv, GP Olanda 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streaming. LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega per un nuovo allungoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Olanda 2026, Bulega ... oasport.it Superbike oggi, GP Olanda 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, programma, streamingOggi, domenica 19 aprile, si concluderà il week end di Assen (Olanda), terza tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul mitico circuito dei Paesi Bassi, i ... oasport.it 11° vittoria consecutiva di Nicolò Bulega in Superbike ad Assen #superbike #ducati #viral #viralpost #photo facebook LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: si parte con la superpole. Bulega vuole iniziare a dettare legge ad Assen - x.com