LIVE Superbike GP Olanda 2026 in DIRETTA | Bulega vuole sbancare ad Assen

Oggi si tiene il Gran Premio di Olanda della Superbike, in corso di svolgimento ad Assen. La manifestazione vede in pista i piloti per le prove ufficiali e le qualifiche, con alcuni di essi che cercano di migliorare i loro tempi. Tra i protagonisti, il pilota italiano mira a conseguire la terza vittoria consecutiva nel weekend. La gara è seguita in diretta, con aggiornamenti sui risultati e le classifiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Olanda 2026, Bulega punta al tris di vittorie nel weekend. Sembra fare un altra categoria: Nicolò Bulega anche nello storico circuito di Assen sta guidando sopra ogni limite per gli avversari nella Superbike. Con la Ducati è un binomio quasi indescrivibile: le sessioni di prove libere lasciano un passo gara e una qualità che sembra già scrivere come andranno le tre gare. La novità delle libere è il giro veloce di Lorenzo Baldassarri, che sembra puntare alle alte posizioni di vertice. Il podio è già stato ottenuto a Phillip Island, Assen è un altro circuito favorevole per l’ex Moto2.🔗 Leggi su Oasport.it

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