LIVE Motocross GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA | Herlings vince gara-1 dopo una rimonta strepitosa secondo Febvre

Durante il GP Trentino MXGP 2026 di motocross, il pilota Herlings ha conquistato la vittoria nella prima gara dopo una rimonta spettacolare negli ultimi giri. Febvre si è classificato secondo, mentre Vialle ha completato il podio. Con un giro finale decisivo, Herlings ha superato gli avversari e si è portato in testa, confermando la sua posizione al traguardo. La gara è stata seguita in diretta con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vince Herlings, seguono Febvre e Vialle. -1 Ultimo giro, Herlings vola verso la vittoria. -2 HERLINGSSS in testa, superato Febvre. -3 Giri alla conclusione, Herlings si trova a soli 6 decimi da Febvre. -1.47? HERLINGSSS supera Vialle per la seconda posizione. -2.01? Herlings intanto scavalca Gajser per la terza posizione, giro record 1.47.869 per l’olandese. -4.58? Vialle a 5 decimi da Febvre. -6.01? Herlings rimane a 8 secondi da Gajser. -8.21? Vialle scavalca Gajser per la seconda piazza, si trova a 2.7 da Febvre. -10.47? Vialle si trova ad un secondo da Gajser secondo. -12.01? Coenen sale quattordicesimo, superato Bonacorsi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings vince gara-1 dopo una rimonta strepitosa, secondo Febvre Notizie correlate Leggi anche: LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen vince gara-1, seguono Herlings e Febvre Leggi anche: LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings vince gara-1 dopo una battaglia contro Vialle Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: Adamo e Forato per stupire; Motocross oggi in tv, GP Trentino 2026: orari MXGP e MX2, programma, streaming; Sport in TV oggi 18 aprile: orari e programmazione SBK, MXGP e tanto altro; Motocross, GP Trentino 2026: programma, orari, tv, streaming. LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: Febvre in testa, caduta per CoenenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Trentino 2026, ... oasport.it Motocross oggi in tv, GP Trentino 2026: orari MXGP e MX2, programma, streamingTutto pronto ad Arco di Trento per il Gran Premio del Trentino 2026, valevole come quinto appuntamento stagionale (il secondo in Italia dopo il round in ... oasport.it Incidente durante una gara di motocross, giovane in gravi condizioni: cosa sappiamo Il ragazzo è stato portato in elisoccorso al Brotzu di Cagliari facebook Sinnai, cade durante una gara motocross: giovane in gravi condizioni x.com