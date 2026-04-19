LIVE Motocross GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA | Herlings vince gara-1 dopo una rimonta strepitosa secondo Febvre

Da oasport.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il GP Trentino MXGP 2026 di motocross, il pilota Herlings ha conquistato la vittoria nella prima gara dopo una rimonta spettacolare negli ultimi giri. Febvre si è classificato secondo, mentre Vialle ha completato il podio. Con un giro finale decisivo, Herlings ha superato gli avversari e si è portato in testa, confermando la sua posizione al traguardo. La gara è stata seguita in diretta con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vince Herlings, seguono Febvre e Vialle. -1 Ultimo giro, Herlings vola verso la vittoria. -2 HERLINGSSS in testa, superato Febvre. -3 Giri alla conclusione, Herlings si trova a soli 6 decimi da Febvre. -1.47? HERLINGSSS supera Vialle per la seconda posizione. -2.01? Herlings intanto scavalca Gajser per la terza posizione, giro record 1.47.869 per l’olandese. -4.58? Vialle a 5 decimi da Febvre. -6.01? Herlings rimane a 8 secondi da Gajser. -8.21? Vialle scavalca Gajser per la seconda piazza, si trova a 2.7 da Febvre. -10.47? Vialle si trova ad un secondo da Gajser secondo. -12.01? Coenen sale quattordicesimo, superato Bonacorsi.🔗 Leggi su Oasport.it

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