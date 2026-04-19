LIVE Motocross GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA | si parte!

Oggi si svolge il GP Trentino di motocross, quarta tappa del campionato mondiale MXGP 2026. La gara è prevista in diretta e si svolgerà su un terreno asciutto, poiché le piogge delle ore precedenti sono cessate. Le prove sono state concluse e i piloti si preparano per la partenza, con aggiornamenti in tempo reale disponibili tramite la piattaforma dedicata. La competizione promette di essere intensa, con molti atleti pronti a sfidarsi sui tracciati del circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Tutto pronto per la gara 14.05 Non dovrebbe piovere più da questo momento, gara quindi che sarà sull’asciutto. 14.00 Fase di preparazione di gara-1. 13.56 Il circuito dell’Arco di Trento oggi presenta un meteo instabile, ma che non dovrebbe compromettere lo svolgimento della gara. 13.52 Vittoria per Sacha Coenen in gara-1 di MX2. 13.47 Coenen sfida Herlings per la vittoria del GP, ma attenzione all’ottimo Vialle e Adamo apparso molto in forma. 13.42 Buongiorno e benvenuti alla diretta di gara-1 di MXGP. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Trentino 2026, Herlings sfida Coenen.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: si parte! Best of MOTOCROSS 2025 by Jaume Soler Notizie correlate Leggi anche: LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: si parte! LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: Adamo e Forato per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Trentino 2026,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: Adamo e Forato per stupire; Motocross oggi in tv, GP Trentino 2026: orari MXGP e MX2, programma, streaming; Sport in TV oggi 18 aprile: orari e programmazione SBK, MXGP e tanto altro; Motocross, GP Trentino 2026: programma, orari, tv, streaming. LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Trentino 2026, ... oasport.it Motocross oggi in tv, GP Trentino 2026: orari MXGP e MX2, programma, streamingTutto pronto ad Arco di Trento per il Gran Premio del Trentino 2026, valevole come quinto appuntamento stagionale (il secondo in Italia dopo il round in ... oasport.it Motocross, la riminese Asia Macini trionfa e dedica la vittoria al padre Leggi qui: https://altarimini.it/motocross-asia-macini-trionfa-e-dedica-la-vittoria-al-padre.php facebook Sinnai, cade durante una gara motocross: giovane in gravi condizioni x.com