LIVE Motocross GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA | si parte!

Alle 25.33, de Wolf supera Guadagnini per la nona posizione durante il GP Andalucia MXGP 2026 di motocross. A 26.59, Herlings si avvicina a Vialle in una fase molto intensa della corsa. La gara prosegue con continui sorpassi e cambi di posizione, mantenendo gli spettatori incollati allo streaming della diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25.33? de Wolf scavalca Guadagnini per la nona piazza. 26.59? Herlings all’attacco di Vialle, che fase emozionante della gara. 27.11? Coenen entra su Vialle per la testa della gara. 28.50? Guadagnini ottavo, grande partenza dei top della categoria. 29.44? Vialle in testa, secondo Coenen e terzo Herlings seguito da Febvre, Adamo, Renaux e Gajser. INIZIA GARA-1! 13.13 Tutto pronto per l’inizio della gara. 13.09 Gajser non appare ancora in grado di lottare per la vittoria con la sua nuova moto. 13.04 Tra poco il via della fase di preparazione di gara-1. 12.59 Adamo, Guadagnini e Forato proveranno a puntare alla top ten in questa tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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