Benvenuti alla diretta del GP Trentino MXGP 2026 di motocross. Oggi si sfidano i piloti Adamo e Forato, mentre Herlings affronta Coenen in gara. Seguiremo in tempo reale tutte le fasi delle competizioni, con aggiornamenti sui risultati e le posizioni in pista. Restate con noi per non perdere nessuna emozione di questa giornata di gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Trentino 2026, Herlings sfida Coenen. Dopo il Gran Premio della Sardegna, la prossima tappa è quella del Trentino, nella gara di sabato la partenza della Qualifying Race della classe maggiore del Mondiale Motocross la MXGP è davvero spettacolare. Subito dentro Lucas Coenen su Vialle, Adamo e un super Pancar nelle zone top della classifica. Proprio quest’ultimo però sarà poi protagonista di una caduta che complica la sua corsa, mentre arrivano Febvre, Herlings, Gajser, De Wolf, Lapucci e Forato. È battaglia accesa in MXGP al “Ciclamino”, non mancano altre cadute come quella del fenomeno olandese Herlings, mentre il campione in carica, Febvre dovrà fermarsi dopo tre giri per un problema alla sua moto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: Adamo e Forato per stupire

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