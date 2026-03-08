LIVE Motocross GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA | Herlings vince gara-1 dopo una battaglia contro Vialle
Nel primo appuntamento del GP Argentina di motocross, il pilota Herlings ha conquistato la vittoria in gara-1, battendo Vialle in una sfida intensa. La corsa si è svolta sul circuito argentino, con entrambe le competizioni trasmesse in diretta. La giornata prosegue alle 20 con la seconda gara della giornata, che si svolgerà sempre in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 20 per gara-2 di MXGP. 17.55 Grande vittoria per Herlings che parte bene, poi si mette a studiare il compagno di team Vialle per sorpassarlo nelle battute finali. Febvre recupera fino al terzo posto, Adamo crolla nel finale dopo la caduta chiudendo undicesimo. Brutta caduta anche per Bonacorsi da valutare per gara-2. 17.53 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1: 1 84 Herlings, Jeffrey NED HON 36:02.812 17 1:59.874 7 2:02.985 2:01.031 2:00.434 0:28.573 0:30.233 0:34.181 0:29.998 Finish 2 16 Vialle, Tom FRA HON 36:06.262 17 0:03.450 0:03.450 1:58.339 4 2:05. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings in testa, segue Vialle
Leggi anche: LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: Vialle in testa, sorpasso su Herlings
Approfondimenti e contenuti su LIVE Motocross GP Argentina MXGP 2026....
Temi più discussi: LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: inizia la stagione; WORLDWIDE TV COVERAGE – THE 2026 MXGP WORLD CHAMPIONSHIP GP OF ARGENTINA!; MXGP 2026, prima tappa in Argentina: orari TV e come vedere le gare di Bariloche; Motocross, GP Argentina 2026: orari MX2 e MXGP, programma, tv, streaming.
LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: inizia la stagioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Argentina 2026, inizia ... oasport.it
Motocross oggi in tv, GP Argentina 2026: orari MXGP e MX2, programma, streamingTutto pronto sulla pista di Bariloche per il Gran Premio d'Argentina 2026, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale Motocross. oasport.it
Il Campionato del Mondo FIM di Motocross MXGP sta per prendere il via in Argentina, ecco un ritratto dei 4 attesi protagonisti per la lotta al titolo della classe regina - facebook.com facebook
Oggi ricomincia il mondiale motocross. E sarà una delle stagioni più belle di sempre. x.com