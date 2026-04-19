Durante il Gran Premio di Trentino di motocross, De Wolf si trova al comando della gara, con Coenen che lo segue da vicino. Fra i piloti in gara, Febvre si trova in ventiquattresima posizione, mentre Adamo è tredicesimo. La corsa è in corso e gli aggiornamenti vengono trasmessi in diretta, consentendo di seguire l’andamento della competizione in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25? Febvre è addirittura ventiquattresimo. 26? Adamo è tredicesimo. 27? Gajser ha superato Vialle e si è portato in terza piazza. 27? Coenen si prepara all’attacco su De Wolf. 28? Brutta partenza di Herlings, ottavo. 29? Subito in scia Lucas Coenen e Tom Vialle. 29? Kay De Wolf parte a razzo e si prende la testa della corsa. 17.10 SI PARTE!!!!!!! 17.07 Si partirà tra circa 3?. 17.04 Riuscirà Herlings a confermarsi anche in gara-2 oppure Febvre e Coenen sorprenderanno l’olandese? 17.00 C’è il classico ritardo nel programma pomeridiano. Attendiamo l’orario ufficiale dello start. 16.55 Cercherà di inserirsi nella lotta per il podio Andrea Adamo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: De Wolf in testa, Coenen insegue

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