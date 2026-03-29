LIVE Motocross GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA | Coenen davanti a tutti lo insegue Herlings

Durante la gara di motocross valida per il GP Svizzera MXGP 2026, il pilota Coenen si trova in prima posizione, seguito da Herlings. A metà corsa, De Wolf si posiziona al quinto posto. Coenen ha completato un giro con il miglior tempo, approfittando di una parte della pista libera davanti a sé. La competizione prosegue con i piloti che cercano di migliorare le proprie posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21 Quinto Kay De Wolf. 17.20 Coenen sta sfruttando la pista libera davanti, giro veloce per il belga. 17.20 Sempre terzo Romain Febvre. 17.19 Coenen ha già circa 3 secondi di vantaggio su Herlings. 17.18 Nono Andrea Adamo. 17.17 Bene anche Gajser che occupa la quarta piazza. 17.17 Ventunesimo Vialle. 17.17 Herlings si prende la seconda posizione. 17.16 Grande partenza di Coenen, subito dietro Febvre. 17.16 PARTENZA VALIDA! 17.11 Sembrava tutto pronto ma qualcuno ha forzato il cancelletto di partenza, nuovo stop. 17.10 SI PARTE!!!!! 17.07 I piloti sono schierati. 17.05 C’è un leggero ritardo nel programma. 🔗 Leggi su Oasport.it

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