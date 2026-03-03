Andrea Adamo, dopo aver trascorso cinque stagioni in MX2, si prepara al suo debutto in MXGP, la categoria più importante del Mondiale Motocross. Il pilota italiano affronta questa nuova sfida con l’obiettivo di mettersi in mostra nel suo primo anno nella classe regina, anticipando di un anno il limite massimo d’età per la categoria cadetta.

Dopo cinque stagioni di apprendistato in MX2, Andrea Adamo si appresta a fare il grande salto nella classe regina del Mondiale Motocross con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del limite massimo d’età per il campionato cadetto. Il 22enne siciliano proseguirà la sua avventura insieme al team Red Bull KTM Factory in MXGP, mettendosi a confronto con alcuni tra i migliori piloti del pianeta in una categoria estremamente competitiva. Da rookie, il nativo di Erice (Trapani) dovrà sicuramente fare i conti con un enorme gap di esperienza rispetto a quasi tutti i centauri della griglia e non sarà facile emergere almeno nei primi mesi. Adamo, campione del mondo MX2 nel 2023 e terzo classificato nel 2025, si presenta comunque in top class con un curriculum notevole e può avere le carte in regola per diventare in futuro un big della MXGP. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Motocross, Andrea Adamo debutta in MXGP. Un anno da rookie per stupire: i possibili obiettivi

Andrea Adamo approda in MXGP: “Nel 2026 devo imparare, un onore ereditare la moto di Herlings”Andrea Adamo correrà in MXGP nel 2026: il prossimo anno sarà in sella alla KTM e parteciperà al massimo campionato mondiale di motocross.

Leggi anche: Motocross, GP Argentina 2026: orari MX2 e MXGP, programma, tv, streaming

Approfondimenti e contenuti su Andrea Adamo

Temi più discussi: Motocross International Sommières 2026 – Video Highlights; MXGP 2026: tra assenze confermate e partecipazioni in dubbio. Grandi assenti dietro al primo cancello mondiale; MXGP 2026 rd.1 - Tutti gli orari del GP di Argentina. Si corre a Bariloche; Motocross GP Argentina 2026 | orari MX2 e MXGP programma tv streaming.

Motocross, Adamo sogna la rivincita: Mancata continuità, ma il 2025 è tutto da scrivereAndrea Adamo ha il dono della semplicità: rende facili cose complicate. Per esempio, ha impiegato appena due stagioni per diventare il re della MX2, la classe cadetta del Mondiale Motocross. Ma il ... gazzetta.it

Andrea Adamo e il suo mondo: dal mito Cairoli agli allenamenti in Belgio alle... biciL’Italia del motocross ha in Andrea Adamo un valido punto di riferimento. Ad appena 21 anni, il siciliano legato a Ktm vanta due GP vinti e il titolo iridato MX2 2023. Un palmares che lo colloca come ... gazzetta.it