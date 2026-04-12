Manchester City | Guardiola esorta al rispetto per l’Arsenal

L'allenatore del Manchester City ha invitato a mantenere rispetto per l'Arsenal, sottolineando l'importanza di un comportamento corretto nel calcio. La squadra sta vivendo un momento positivo in campionato, con la corsa al titolo che sembra favorire i cittadini. La notizia arriva da fonti affidabili e conferma i recenti sviluppi nella stagione, che vede i Citizens in prima posizione e pronti a competere fino alla fine.

2026-04-12 20:42:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. La corsa al titolo pende decisamente a favore del Manchester City. L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha invitato i tifosi del club a mostrare rispetto per l’Arsenal in vista dell’incontro potenzialmente decisivo tra le due squadre nella corsa al titolo della Premier League. Il City ha approfittato della sconfitta interna per 2-1 dell’Arsenal contro il Bournemouth sabato vincendo 3-0 sul Chelsea allo Stamford Bridge, riducendo il deficit dei Gunners a sei punti. Nico O’Reilly ha aperto le marcature con un colpo di testa, prima che Marc Guehi e Jeremy Doku si assicurassero la vittoria.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Manchester City: Guardiola esorta al “rispetto” per l’Arsenal Pep Guardiola esorta al rispetto dopo che i tifosi del Leeds hanno fischiato la pausa del Ramadan durante la vittoria del Manchester CityL’incidente è avvenuto durante la vittoria per 1-0 del City a Elland Road, dove la partita è stata interrotta al 13° minuto per accogliere i... Liverpool Manchester City 1-2, vittoria in rimonta per Guardiola che non molla l’Arsenal: ecco com’è andataSassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto. 'If you are not who you are, it's impossible' - Pep urges City to show their real selves