LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | tra poco Bellandi e Pirelli al debutto

Alle ore 8.27 è iniziato il primo turno della categoria -78 kg agli Europei di judo 2026. La russa Startseva ha già superato i primi incontri e si è qualificata per gli ottavi di finale. Tra i partecipanti in gara anche i judoka italiani Bellandi e Pirelli, che stanno per esordire nel torneo. La competizione è in diretta e seguono aggiornamenti sui risultati e sui debutti dei favoriti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.32: la russa Startseva avanza agli ottavi dei -78 kg 8.27: Iniziato il primo turno dei -78 kg. Avanzano la britannica Ludford, che ha battuto Zabic e affronterà proprio Alice Bellandi e la croata Pavic. 8.25: Il belga Dobre è l’ultimo qualificato agli ottavi dei +100 kg. Questo il tabellone: Pool A NED Jur SPIJKERS – EST Karl PRIILINN TURK UKR Yevheniy BALYEVSKYY – POL Grzegorz TERESINSKI Pool B CZE Lukas KRPALEK – GER Losseni KONE RUS Tamerlan BASHAEV – ROU Darius DOBRE Pool C GEO Guram TUSHISHVILI – CYP Giannis ANTONIOU TUR Ibrahim TATAROGLU – AUT Movli BORCHASHVILLI Pool D AZE Kanan NASIBOV – GER Erik ABRAMOV RUS Valerii ENDOVITSKII – CRO Mikita SVIRYD 8.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tra poco Bellandi e Pirelli al debutto Notizie correlate Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: si comincia, tra poco il debutto di Veronica Toniolo LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Alice Bellandi insegue la Tripla CoronaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata dei Campionati... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, sfuma il podio per Carlotta Avanzato; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Italia senza medaglie nella terza giornata; Europei judo 2026 oggi: orari giovedì 16 aprile, tv, streaming, italiani in gara. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Italia senza medaglie nella terza giornataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:15 Shido per passività comminato all'ucraina. 10:13 Si va al golden score. 10:12 Equilibrio totale tra ... oasport.it Europei judo 2026 oggi: orari 19 aprile, tv, streaming, italiani in garaOggi, domenica 19 aprile, quarta e ultima giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana prosegue la ... oasport.it Storytimeofficial. . Ai microfoni con Lincoln Han - Judo Link ~ Scuola di Judo @lincolnhanjudo #storytimeofficial #evoluzioneradio #radio #podcast #intervista facebook Europei judo 2026 oggi: orari 18 aprile, tv, streaming, italiani in gara - x.com