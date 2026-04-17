LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | si comincia tra poco il debutto di Veronica Toniolo

Alle prime ore del mattino si è aperto il secondo giorno di gare agli Europei di judo, che si stanno svolgendo presso l’Olympic Sport Palace di Tbilisi. Tra le atlete in gara c’è anche Veronica Toniolo, pronta a scendere sul tatami per il suo debutto. I match sono in corso e i presenti seguono con attenzione le diverse categorie in programma. La manifestazione prosegue con l’obiettivo di determinare i nuovi campioni continentali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.00 Ci siamo! Comincia ufficialmente il day-2 degli Europei di judo presso l’Olympic Sport Palace di Tbilisi. 7.56 Il match d’esordio di Veronica Toniolo sarà valevole per i sedicesimi di finale della categoria -57 kg, con in palio un posto agli ottavi quasi sicuramente contro la georgiana campionessa del mondo in carica Eteri Liparteliani. 7.53 Le eliminatorie odierne partiranno alle 8.00 e dopo pochi minuti arriverà il momento della prima italiana, infatti Toniolo sfiderà la turca Aysenur Bodak nel secondo incontro della mattinata sul tatami 3. Più tardi toccherà a Fabio Basile contro l’austriaco Samuel Gassner nel quarto combattimento sul tatami 2.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: si comincia, tra poco il debutto di Veronica Toniolo Notizie correlate LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tornano Veronica Toniolo e Fabio BasileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di judo 2026. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: rientri interessanti per Veronica Toniolo e Fabio BasileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di judo 2026. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tornano Veronica Toniolo e Fabio Basile; Europei di Judo 2026: programma, convocati dell'Italia e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Europei Judo Tbilisi 2026: orari, programma Azzurri e dove vederli in TV; Europei judo 2026 oggi: orari 17 aprile, tv, streaming, italiani in gara. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tornano Veronica Toniolo e Fabio BasileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di judo 2026. A Tblisi ... oasport.it Europei judo 2026 oggi: orari 17 aprile, tv, streaming, italiani in garaOggi, venerdì 17 aprile, seconda giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana prosegue la rassegna ... oasport.it Istituto Comprensivo "Bonsegna- Toniolo" Sava- Fragagnano TA - facebook.com facebook