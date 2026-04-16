Durante gli Europei di judo del 2026, si sono svolti i primi incontri delle competizioni maschili. L’atleta italiano ha concluso il suo match con un’azione di osaekomi di cinque secondi, che gli ha consentito di qualificarsi per gli ottavi di finali. Contestualmente, altri judoka hanno iniziato le loro gare sul tatami, con alcuni esiti positivi e altri ancora da decidere. La manifestazione continua con sfide che si svolgono in diretta.

9.32 Nuovo Osaekomi per l’azero, a cui bastano 10 secondi per trovare il secondo waza-ari e chiuere l’incontro. Eliminato Andrea Carlino. 9.31 Secondo yuko per Aghayev che prova a continuare nella sua azione. Carlino in balia delle scelte dell’azero 9.30 Osaekomi di Aghayev! L’azero tiene immobilizzato l’azzurro per nove secondi e totalizza uno yuko 9.29 Inizia l’incontro tra Andrea Carlino e Balabay Aghayev. Azzurro a caccia di un’impresa. 9.27 Dopo un controllo al monitor l’arbitro cambia la sua decisione e trasforma lo yuko in un waza-ari. Ersin batte Petit ed avanza al turno successivo 9.25 Sul tatami 2 è ora in corso la sfida tra Sila Ersin e Lois Petit, incontro del torneo dei -48 kg.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: esordio vincente per Accogli e Manzi, tra poco sul tatami Carlino

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