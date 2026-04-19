LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | l’Italia si affida ad Alice Bellandi per rilanciarsi

Benvenuti alla copertura in tempo reale dei Campionati Europei di judo 2026, che si stanno svolgendo nell’Olympic Sport Palace di Tbilisi. Oggi si disputa l’ultima giornata della competizione, con l’Italia che si affida alla judoka Alice Bellandi per cercare di ottenere risultati importanti. Seguiremo gli incontri e gli aggiornamenti più recenti sullo svolgimento delle gare, offrendo un quadro completo di quanto accade sui tatami.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata dei Campionati Europei 2026 di judo, che si concludono sui tatami dell’Olympic Sport Palace di Tbilisi. Anche nella quarta giornata sono protagonisti diversi azzurri pronti a giocarsi carte importanti per il podio, fin qui conquistato solo da Odette Giuffrida. Oggi è infatti la giornata dedicata alle categorie più pesanti, con le eliminatorie al via alle ore 8.00 e il Final Block dalle ore 14.00, quando verranno assegnate le medaglie nei -78 e +78 kg femminili e nei -100 e +100 kg maschili. I riflettori italiani sono inevitabilmente puntati su Alice Bellandi, grande favorita nei -78 kg.🔗 Leggi su Oasport.it

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