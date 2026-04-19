LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | l’Italia ruggisce! Bellandi e Pirelli in finale per l’oro! Tavano a caccia del bronzo

Durante gli Europei di judo del 2026, in corso in diretta, l’Italia si distingue con Bellandi e Pirelli che si sono qualificati per la finale per l’oro. Tavano sta cercando di conquistare il medaglia di bronzo. Alle 11.45, l’israeliana Hershko ha battuto rapidamente la croata Vukovic, assicurandosi un posto in finale nella categoria dei +78 kg.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.45: L’israeliana Hershko batte velocemente la croata Vukovic e va in finale nei +78 kg 11.44. Simonetti subisce il terzo shido e dunque andrà Asya Tavano a disputare la finale per il bronzo nella categoria +78 kg 11.43. Secondo shido per Simonetti 11.43: La francese Dicko batte nel ripescaggio dei +78 kg la israeliana Mishiner e disputerà la finale per il bronzo 11.41: Uno shido a testa 11.40: Ora il derby tra Simonetti e Tavano con il palio la finale per il bronzo 11.39: Sarà l’olandese Catharina l’avversario di Pirelli nella finale per l’oro. Il rappresentante dei Paesi Bassi ha battuto il campione olimpico, l’azero Kotsoiev 11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia ruggisce! Bellandi e Pirelli in finale per l’oro! Tavano a caccia del bronzo Notizie correlate Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Bellandi e Pirelli in semifinale! Tavano e Simonetti, derby ai ripescaggi Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Bellandi, Tavano e Simonetti ai quarti! Pirelli tra poco in pedana Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, sfuma il podio per Carlotta Avanzato; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Italia senza medaglie nella terza giornata; Europei judo 2026 oggi: orari giovedì 16 aprile, tv, streaming, italiani in gara. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia ruggisce! Bellandi e Pirelli in finale per l’oro! Tavano a caccia del bronzoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-00: IPPOOOOOOOOON TAVANOOOOOOO! L'azzurra si qualifica per i quarti di finale 9.59: Soluzione al golden score ... oasport.it LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Italia senza medaglie nella terza giornataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:15 Shido per passività comminato all'ucraina. 10:13 Si va al golden score. 10:12 Equilibrio totale tra ... oasport.it Bellandi: “Il judo l’avevo mollato, ora voglio tutto” x.com Storytimeofficial. . Ai microfoni con Lincoln Han - Judo Link ~ Scuola di Judo @lincolnhanjudo #storytimeofficial #evoluzioneradio #radio #podcast #intervista - facebook.com facebook