LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Bellandi e Pirelli in semifinale! Tavano e Simonetti derby ai ripescaggi

Durante le competizioni degli Europei di judo del 2026, sono state disputate le semifinali e i ripescaggi nella categoria -79 kg. Nella parte alta del tabellone, si sono qualificati per le semifinali un’atleta italiana e una francese, mentre un’atleta britannica e una slovena sono approdate ai ripescaggi. Nel dettaglio, i match si sono svolti in diretta, con aggiornamenti sui risultati delle gare e sui prossimi incontri in programma.