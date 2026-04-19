LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Bellandi e Pirelli in semifinale! Tavano e Simonetti derby ai ripescaggi
Durante le competizioni degli Europei di judo del 2026, sono state disputate le semifinali e i ripescaggi nella categoria -79 kg. Nella parte alta del tabellone, si sono qualificati per le semifinali un’atleta italiana e una francese, mentre un’atleta britannica e una slovena sono approdate ai ripescaggi. Nel dettaglio, i match si sono svolti in diretta, con aggiornamenti sui risultati delle gare e sui prossimi incontri in programma.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50: Questa la situazione del tabellone dei -79 KG: Semifinali: ITA Alice BELLANDI – FRA Kaila ISSOUFI GBR Emma REID – SLO Metka LOBNIK Ripescaggi: RUS Aleksandra BABINTSEVA – ISR Inbar LANIR LTU Migle Julija DUDENAITE – GER Julie HOELTERHOFF 10.48. YUKOOOOOOOOOOO PIRELLIIIIIIIIIIIIII! L’azzurro è in semifinale ed attende l’avversario! 10.47: Soluzione al golden score 10.46: Mancano 14 secondi alla fine dell’incontro, si va verso il golden score 10.44. Secondo shido per Eich 10.43: Uno shido per Eich 10.41: L’olandese Catharina batte il russo Adamian e va in semifinale nei -100 kg. Ora Pirelli contro lo svizzero Eich 10.🔗 Leggi su Oasport.it
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