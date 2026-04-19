LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Bellandi Tavano e Simonetti ai quarti! Pirelli tra poco in pedana

Durante gli Europei di judo 2026, alcuni atleti hanno raggiunto i quarti di finale, tra cui Bellandi, Tavano e Simonetti. Tra poco scenderà in pedana anche un atleta sponsorizzato dal marchio Pirelli. In una delle gare più sorprendenti, l’atleta estone Aktas ha eliminato Dicko e si è qualificata per le semifinali nella categoria sopra i 78 kg. La competizione è in corso con aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.07: La estone Aktas atterra Dicko e va a sorpresa in semifinale nei +78 kg 10.05: Questi i quarti di finale della categoria -78 kg: Pool A ISR Raz HERSHKO – ITA Erica SIMONETTI Pool B CRO Helena VUKOVIC – ITA Asya TAVANO Pool C FRA Romane DICKO – EST Emma-Melis AKTAS Pool D FRA Lea FONTAINE – ISR Yuli Alma MISHINER 10-00: IPPOOOOOOOOON TAVANOOOOOOO! L’azzurra si qualifica per i quarti di finale 9.59: Soluzione al golden score 9.59: L’olandese Catharina supera Arsenie ed è ai quarti nei -100 kg 9.58: Uno shido per Bulavina 9.57: Nulla di fatto a metà incontro tra Tavano e Bulavina 9.56: La slovena Lobnik batte Hoelterhoff ed è in semifinale nei -78 kg 9.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Bellandi, Tavano e Simonetti ai quarti! Pirelli tra poco in pedana Notizie correlate Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Bellandi ai quarti nei -78 kg! Pirelli agli ottavi, tra poco Tavano e Simonetti Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tra poco Bellandi e Pirelli al debutto Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: doppio oro Georgia, sfuma il podio per Carlotta Avanzato; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Italia senza medaglie nella terza giornata; Europei judo 2026 oggi: orari giovedì 16 aprile, tv, streaming, italiani in gara. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Bellandi, Tavano e Simonetti ai quarti! Pirelli tra poco in pedanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-00: IPPOOOOOOOOON TAVANOOOOOOO! L'azzurra si qualifica per i quarti di finale 9.59: Soluzione al golden score ... oasport.it LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Italia senza medaglie nella terza giornataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:15 Shido per passività comminato all'ucraina. 10:13 Si va al golden score. 10:12 Equilibrio totale tra ... oasport.it Bellandi: “Il judo l’avevo mollato, ora voglio tutto” x.com Storytimeofficial. . Ai microfoni con Lincoln Han - Judo Link ~ Scuola di Judo @lincolnhanjudo #storytimeofficial #evoluzioneradio #radio #podcast #intervista - facebook.com facebook