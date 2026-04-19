LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Bellandi in semifinale nei -78 kg! Tavano Simonetti e Pirelli ai quarti!

Durante gli Europei di judo del 2026, si sono svolti i quarti di finale e le semifinali nelle varie categorie. Un’atleta italiana è riuscita a raggiungere la semifinale nella categoria fino a 78 chilogrammi, dopo aver superato l’avversaria nei quarti di finale. Altre tre concorrenti italiani sono arrivate ai quarti di finale nelle rispettive categorie, mentre un’altra atleta ha ottenuto un risultato importante nel corso della giornata. La competizione prosegue con le fasi finali in programma nelle prossime ore.