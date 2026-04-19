LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Bellandi in semifinale nei -78 kg! Tavano Simonetti e Pirelli ai quarti!
Durante gli Europei di judo del 2026, si sono svolti i quarti di finale e le semifinali nelle varie categorie. Un’atleta italiana è riuscita a raggiungere la semifinale nella categoria fino a 78 chilogrammi, dopo aver superato l’avversaria nei quarti di finale. Altre tre concorrenti italiani sono arrivate ai quarti di finale nelle rispettive categorie, mentre un’altra atleta ha ottenuto un risultato importante nel corso della giornata. La competizione prosegue con le fasi finali in programma nelle prossime ore.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.20: ALICE BELLANDI E’ IN SEMIFINALE! L’azzurra ha controlato bnene l’avversaria temibile nel finale del combattimento facendo tesoro del doppio yuko conquistato ad inizio match 10.18: Meno di un minuto al termine dell’incontro, sempre avanti Bellandi 10.17: Sulamanidze ai quarti dei -100 kg 10.17. Secondo yuko per Bellandi 10.17: Shido per Babintseva 10-16: Yuko per Bellandi 10.15. IPPOOOOOOOOON PIRELLIIIIIIIIIIIIII! L’azzurro batte il polacco Kuczera con autorità e vola ai quarti 10.15: E’ il momento di Alice Bellandi contro la russa Babintseva 10.14: Uno shido per Kuczera 10.13: Sempre in vantaggio Pirelli a 1’30” alla fine dell’incontro 10.🔗 Leggi su Oasport.it
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Bellandi: “Il judo l’avevo mollato, ora voglio tutto” x.com
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