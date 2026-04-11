LIVE Conegliano-Milano 1-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 20-25 Egonu trascina le meneghine che si prendono il set!

Nel primo set della partita di volley femminile tra Conegliano e Milano, le milanesi si sono imposte 25-20 grazie a un attacco di Egonu. Nel secondo set, Milano ha mantenuto il vantaggio e si è aggiudicato il parziale 25-20, con un punto decisivo di Haak con un pallonetto. La partita prosegue in diretta, con aggiornamenti sui punteggi e le azioni principali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-25 Piva porta Milano in vantaggio con un attacco in mezzo al campo da posto 4! Le lombarde si prendono il secondo set! 20-24 Pallonetto vincente di Haak da posto 2. 19-24 Pietrini, appena entrata, attacca in diagonale da posto 4 e trova il punto! Set point Milano. 19-23 Anche Egonu va a segno con il pallonetto! L’azzurra gioca un colpo morbido e preciso dietro il muro. 19-22 Haak stavolta non sbaglia e trova il punto con un pallonetto. 18-22 Invasione di Haak nel ricadere dopo un attacco. Punto per Milano, 18-21 Pallonetto di Egonu sul quale Haak riesce ad arrivare. Il suo bagher difensivo però è irraggiungibile per le compagne e il punto va a a Milano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 1-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 20-25 Egonu trascina le meneghine che si prendono il set! LIVE Conegliano-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-20 le venete si prendono il primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Zhu prova il lungo linea da posto 4, ma la palla è larga. LIVE Novara-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 21-25 le venete si prendono in scioltezza anche il secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Ancora Gabi! A tutto braccio l’attacco della brasiliana, la palla si insacca fra muro e rete. Conegliano - Milano | Supercoppa Fineco 2025 | Lega Volley Femminile 2024/25