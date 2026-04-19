LIVE Conegliano-Milano 1-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Egonu e Kurtagic trascinano le lombarde nel terzo set 28-30

Nella partita di volley femminile tra Conegliano e Milano, le lombarde hanno vinto il secondo set con un punteggio di 30-28. Egonu e Kurtagic hanno contribuito alla rimonta delle squadre lombarde nel terzo set, che si è concluso 28-30. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sui punteggi e le azioni principali, tra cui una diagonale stretta di Egonu da zona 2 e una parallela.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Egonu in diagonale stretta da zona 2 2-2 Parallela di Egonu da zona 2 2-1 Murooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaaaaahr 1-1 Errore al servizio Conegliano 1-0 Haak vincente da zona 2 28-30 Murooooooooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiiiiiic su Gabi! Che terzo set, che spettacolo! Al sesto tentativo Milano vince ai vantaggi e si porta avanti 2-1 con Egonu inco0ntenibile (12 punti in un set) nel finale 28-29 Diagonale di Egonu da seconda linea 28-28 Errore al servizio Milano 27-28 Errore al servizio Conegliano 27-27 Diagonale di Haak da zona 2 26-27 Egonuuuuuuuuuu! Diaghonale stretta da zona 2 ma che difese di...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 1-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu e Kurtagic trascinano le lombarde nel terzo set, 28-30 Conegliano - Milano 3-2: gli Highlights | Serie A1 di Pallavolo femminile 2025/26 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Milano-Scandicci 3-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu e Fersino trascinano le lombarde al successo, turn-over per Gaspari LIVE Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: lombarde in vantaggio nel primo set, 7-11CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-19 Primo tempo Fahr 15-19 Errore al servizio Conegliano 15-18 Diagonale di Gabi da zona 4 14-18 La... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Conegliano, hurrà al tie-break in gara-1 per lo Scudetto: rivivi il LIVE; LIVE Conegliano-Milano 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 15-13 le padrone di casa si aggiudicano gara 1!; Finale, Gara 2 | Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano Serie A1 Tigotà; Volley femminile, Conegliano-Milano finale Scudetto: gara-1, Egonu e Danesi contro De Gennaro e Santarelli. LIVE Conegliano-Milano 1-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu e Kurtagic trascinano le lombarde nel terzo set, 28-30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Errore al servizio Conegliano 4-4 Parallela di Haak sopra al muro da zona 2 3-4 Murooooooooooo ... oasport.it DIRETTA | Conegliano Milano (risultato 1-1) video streaming Rai: reazione Imoco! (19 aprile 2026)Diretta Conegliano Milano streaming video Rai: primo match point scudetto per la Imoco, che in gara-3 della finale scudetto torna al PalaVerde. ilsussidiario.net Volley donne, in campo Conegliano-Milano: gara tre, decisiva per le venete. Diretta su Rainews.it facebook Pallavolo A1F Scudetto - Conegliano ad un passo dallo scudetto n.9, ma Milano ancora non si è arresa x.com