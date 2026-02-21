LIVE Milano-Scandicci 3-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Egonu e Fersino trascinano le lombarde al successo turn-over per Gaspari

Egonu e Fersino hanno guidato le lombarde a una vittoria netta contro Scandicci, grazie a un attacco efficace e a un muro solido. La squadra di Gaspari ha adottato un turn-over che ha dato spazio alle giovani promesse, mantenendo alta la competitività. La partita si è conclusa con un risultato di 3-0, rafforzando la posizione in campionato. La prossima sfida attende le squadre già domani, quando si sfideranno in un altro incontro cruciale.

22.31 Tie-break anche tra Cuneo e Vallefoglia con le marchigiane che hanno vinto il quarto 25-18 in una partita ad ora ininfluente ai fini della classifica. 22.30 Busto Arsizio vince il quarto set contro San Giovanni per 25-19. Le lombarde agganciano Firenze a quota 28 punti: in caso di vittoria del tie-break Busto Arsizio staccherebbe Il Bisonte assicurandosi l'ottava posizione e l'accesso ai playoff. 22.27 Novara batte 3-1 Il Bisonte Firenze ed aggancia Chieri al quarto posto a quota 55. Le due formazioni sono a pari punti in classifica ma l'Igor ha una vittoria in più in stagione e quindi si prende la quarta piazza.