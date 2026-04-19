LIVE Conegliano-Milano 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Haak trascina le venete nel secondo set 25-20

Nel match tra Conegliano e Milano, il punteggio attuale è di 1-1, con il secondo set vinto dalle venete per 25-20 grazie a un contributo decisivo di Haak. Nel primo tempo, Fahr ha segnato il punto che ha portato in vantaggio le ospiti, ma nel secondo, Conegliano ha reagito e ha pareggiato i conti. La partita prosegue con il punteggio ancora aperto e la possibilità di ulteriori cambiamenti.

25-20 E’ out il primo tempo di Kurtagic e Conegliano pareggia il conto! Haak ha alzato l’asticella e Conegliano ha ribaltato situazione e punteggio rispetto al set precedente. Le venete hanno sbagliato meno al servizio e Milano ha incontrato qualche difficoltà in più in ricezione e attacco, 1-1 20-25 Il primo tempo di Kurtagic chiude un primo set che ha visto sempre la Numia davanti ma a fare la differenza sono stati gli otto errori al servizio di Conegliano 17-20 Gabiiiiiiiiiiiiii! Che azione! La brasiliana chiude con una palla spinta a due mani ma che difese e che spettacolo! 17.55: Guardando a gara-3, diversi saranno gli aspetti determinanti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Haak trascina le venete nel secondo set, 25-20 Notizie correlate LIVE Conegliano-Novara 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete reagiscono e vincono 25-20 il secondo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20. LIVE Conegliano-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-20 le venete si prendono il primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Zhu prova il lungo linea da posto 4, ma la palla è larga. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Conegliano, hurrà al tie-break in gara-1 per lo Scudetto: rivivi il LIVE; LIVE Conegliano-Milano 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 15-13 le padrone di casa si aggiudicano gara 1!; Finale, Gara 2 | Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano Serie A1 Tigotà; Volley femminile, Conegliano-Milano finale Scudetto: gara-1, Egonu e Danesi contro De Gennaro e Santarelli. LIVE Conegliano-Milano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: venete avanti nel secondo set, 11-9CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 dei playoff di serie A1 femminile di volley tra Prosecco Doc ... oasport.it DIRETTA | Conegliano Milano (risultato 0-0) video streaming Rai: siamo in campo per gara-3! (19 aprile 2026)Diretta Conegliano Milano streaming video Rai: primo match point scudetto per la Imoco, che in gara-3 della finale scudetto torna al PalaVerde. ilsussidiario.net Volley donne, in campo Conegliano-Milano: gara tre, decisiva per le venete. Diretta su Rainews.it facebook Pallavolo A1F Scudetto - Conegliano ad un passo dallo scudetto n.9, ma Milano ancora non si è arresa x.com