LIVE Conegliano-Novara 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le venete reagiscono e vincono 25-20 il secondo set!

Nel campionato di volley femminile di serie A1, la partita tra Conegliano e Novara si è conclusa con un punteggio di 1-1, con le venete che hanno reagito nel secondo set e vinto 25-20. La diretta della partita è disponibile online, mentre sono in corso aggiornamenti su un'altra sfida tra due squadre di Las Palmas e Perugia, che si sta svolgendo dalle 20.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.00 2-0 Fahr va a contrasto a rete e sporca il pallone quel che basta per trovare il punto. 1-0 Mani fuori di Gabi da posto quattro. 25-20 CONEGLIANO VINCE IL SECONDO SET E PAREGGIA! Parallela interna di Sillah da posto quattro che chiude il parziale. 24-20 Haak cerca di chiudere il parziale con la diagonale stretta da posto due ma non trova il campo. 24-19 Sillah supera il muro con la parallela da posto quattro. Santarelli vuole evitare clamorose rimonte, e chiama time-out. 23-19 Baijens piazza l’ace. 23-18 Ishikawa vince lo scontro a rete con Haak, che sembrava nettamente in vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete reagiscono e vincono 25-20 il secondo set! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Chieri-Conegliano 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete reagiscono e vincono 21-25 il secondo set! LIVE Novara-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 21-25 le venete si prendono in scioltezza anche il secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Ancora Gabi! A tutto braccio l’attacco della brasiliana, la palla si insacca fra muro e rete. Tutto quello che riguarda LIVE Conegliano Novara 1 1 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Conegliano-Novara 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete completano la rimonta e vincono Gara-1; Dove vedere in tv Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026: orario gara-3, programma, streaming; Semifinali, Gara 2 | Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc Imoco Conegliano Serie A1 Tigotà; Playoff Scudetto: Imoco Conegliano a Novara per Gara 2. LIVE Conegliano-Novara 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match al PalaverdeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.00 10-14 Fast in parallela di Chirichella. 9-13 Difesa ... oasport.it LIVE Conegliano-Novara 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete completano la rimonta e vincono Gara-1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.47 Conegliano e Novara torneranno in campo 21 marzo alle 21.15 per Gara-2. Termina qui questa cronaca ... oasport.it HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra Imoco Volley e Igor Volley Novara di Gara 3 delle Semifinali dei Playoff Scudetto A1 Tigotà #Volleyball #Pallavolo #Conegliano #Novara #poweredbytigotà - facebook.com facebook Play Off: Conegliano-Novara e Scandicci-Milano, in scena Gara 3 x.com