LIVE Cobolli-Shelton ATP Monaco 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio della finale

Alle 13.16 inizia la finale a Monaco, con Cobolli che cerca il suo quarto titolo in carriera. Ha già conquistato il titolo in un torneo da 250 punti a Bucarest e in due da 500 punti, ad Amburgo e Acapulco, quest’ultimo vinto pochi mesi fa. La partita sarà trasmessa in diretta, con i giocatori pronti a scendere in campo per la sfida decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE DIRETTA LIVE 13.16 Cobolli cerca il quarto titolo in carriera dopo il 250 di Bucarest e il 500 di Amburgo conquistati la scorsa stagione, insieme al 500 di Acapulco che ha vinto pochi mesi fa. 13.13 La giornata a Monaco è iniziata con la finale di doppio, vinta dai tedeschi SchnaitterWallner contro i francesi ArribageOlivetti per 2-1. 13.10 Buongiorno amici di OA Sport, mancano venti minuti all’inizio della finale tra Cobolli e Shelton, valido per il titolo dell’ATP 500 di Monaco di Baviera. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli e lo statunitense Ben Shelton, valido per la finale dell’ ATP 500 di Monaco di Baviera.🔗 Leggi su Oasport.it

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