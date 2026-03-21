LIVE Cobolli-Collignon ATP Miami 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match

Tra pochi istanti inizia il match all’ATP Miami 2026, con il giudice di sedia che sarà una rumena di nome Andrei Raluca. La partita si svolge in diretta e gli appassionati possono aggiornarsi cliccando sul link dedicato. L’evento si svolge in un’atmosfera di attesa, mentre gli spettatori seguono con interesse l’azione che sta per cominciare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01:32 Andrei Raluca, rumena, sarà la giudice di sedia del match. 01:30 È appena terminato il terzo match odierno sul campo 7. Fils ottiene la vittoria con il risultato di 6-2 6-3. A breve scenderà in campo Cobolli. 00:52 Nel frattempo il francese si è aggiudicato il primo set con lo score di 6-2. 00:08 Anche Osorio-Muchova è appena terminata. La ceca ha vinto in tre set contro la nativa di Cúcuta per 4-6 6-2 7-5. Ora è la volta di Blanch-Fils. Il match che seguirà sarà quello dell’azzurro opposto al belga classe 2002. 21:12 È appena terminato il primo match sul campo 7. Cirstea batte Noskova in tre set (6-2 3-6 6-4). 🔗 Leggi su Oasport.it

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