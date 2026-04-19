Durante la partita di Monaco del 2026, Cobolli-Shelton si è affrontati in un match combattuto, terminato con la vittoria dello statunitense. L'azzurro ha mostrato poche energie, soprattutto nel secondo set, dove ha tentato di reagire. Un dritto out sul 5-4 e un doppio fallo hanno permesso allo sfidante di ottenere il break decisivo. La sfida si è conclusa con il punteggio di 2-6, 5-7 in favore dello statunitense.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE DIRETTA LIVE 15.11 Troppe poche energie per Cobolli che nel secondo set ha provato a lottare come suo solito, ma il dritto out sul 5-4 15-30 e il doppio fallo che ha consegnato il break decisivo allo statunitense, hanno chiuso un match che Shelton ha meritato di vincere. L’attuale numero 6 al mondo, che con questa vittoria si avvicina al quinto Auger-Aliassime, ha sempre avuto il piede sull’acceleratore riuscendo ad allontanare Cobbo dalla linea di fondo con colpi molto pesanti. 2-6, 5-7 GAME, SET AND MATCH! Esce la risposta di Cobolli, vince Shelton. 40-15 Addirittura l’ace per lo statunitense, sono due i match point.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Shelton 2-6 5-7, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: poche energie per l’azzurro, il titolo è dello statunitense

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