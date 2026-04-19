LIVE Cobolli-Shelton 0-1 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | break immediato dello statunitense!

Al torneo ATP di Monaco 2026, la partita tra Cobolli-Shelton e un avversario statunitense è iniziata con un break immediato a favore del giocatore americano. La situazione sul campo si è aperta con un punto di scambio equilibrato, prima di vedere l’americano ottenere il primo punto con un dritto che si è concluso fuori. La partita prosegue con il punteggio di 0-1.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE DIRETTA LIVE Ancora seconda. 15-15 Esce il dritto del tennista a stelle e strisce. Seconda. 15-0 Palla corta vincente di Shelton. 0-1 BREAK SHELTON. Lo statunitense strappa subito il servizio, inizio in salita per Cobbo. Seconda, attenzione. 15-40 Mancava un passo a Cobolli, il suo dritto esce. Prime due palle break per Shelton. 15-30 Lo statunitense manda in rete il dritto in corsa. 0-30 Risposta vincente di dritto lungolinea di Shelton. Altra seconda. 0-15 In rete il dritto di Flavio. Seconda. INIZIA IL MATCH 13.40 Ci siamo, aspettiamo il primo servizio di Cobolli. 13.37 Manca poco alla fine del riscaldamento. 13.35 Shelton ha vinto il sorteggio e ha concesso a Cobolli il primo servizio.🔗 Leggi su Oasport.it

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