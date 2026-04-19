LIVE Cobolli-Shelton 2-6 5-6 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | lo statunitense serve per il titolo

Nel torneo ATP di Monaco, lo statunitense sta servendo per il titolo, con il punteggio di 6-2, 5-6 e 40-30. Durante lo svolgimento del match, c’è stato un momento chiave quando lo stesso giocatore ha commesso un doppio fallo che ha permesso all’avversario di recuperare e spostare il set in parità. Nel frattempo, l’italiano ha rischiato di perdere il match dopo un errore di dritto nel game precedente.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE DIRETTA LIVE 5-6 BREAK SHELTON. Cobolli rischia di buttare il match: dopo l’errore di dritto del game precedente, adesso cede il servizio con un doppio fallo sanguinoso. Ancora seconda. 30-40 Finisce in rete il rovescio di Cobolli, palla break pesantissima per Shelton. Non entra. 30-30 Shelton spinge con il dritto contropiede, serve la prima. Ancora seconda. 30-15 Esagera Shelton che accelera con il rovescio lungolinea, ma il colpo non può trovare il campo. Seconda palla. 15-15 Prima vincente importantissima ad uscire. 0-15 In rete il dritto di Cobolli. 5-5 GAME SHELTON. Cobolli spreca troppo e lo statunitense ne approfitta pareggiando subito i conti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Shelton 2-6 5-6, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: lo statunitense serve per il titolo Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Shelton 0-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: doppio break pesante per lo statunitense Leggi anche: LIVE Cobolli-Shelton 0-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: break immediato dello statunitense! Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cobolli-Shelton è su Sky: orario e dove vedere la finale di Monaco; Monaco, Cobolli-Shelton LIVE: la cronaca in diretta della finale dalle 13.30; LIVE Cobolli-Shelton, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: in palio titolo e best ranking!; Cobolli-Shelton: orario, diretta e dove in tv e streaming la finale di Monaco in tempo reale. Cobolli-Shelton diretta live finale ATP 500 Monaco di Baviera: momento decisivo nel secondo setCobolli-Shelton, diretta live finale ATP 500 Monaco di Baviera domenica 19 aprile 2026: il tennista romano sfida lo statunitense sulla terra rossa tedesca ... sport.virgilio.it Cobolli-Shelton in diretta LIVE 2-6 5-5: Flavio a due punti dal secondo set, Ben si salvaCobolli sfida Shelton nella finale di Monaco 2026. Flavio dopo la bella vittoria con Zverev, punta alla vittoria del quarto titolo della sua carriera ... fanpage.it 6 a 2 Shelton - Cobolli facebook A Monaco di Baviera in corso la finale fra Flavio Cobolli e Ben Shelton DIRETTA #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com