LIVE Cobolli-Shelton 0-3 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | doppio break pesante per lo statunitense

Durante il torneo ATP di Monaco, lo statunitense ha ottenuto un doppio break nel primo set contro il suo avversario, portandosi sul 3-0. La partita è in corso e il punteggio attuale vede Cobolli-Shelton sotto di tre giochi. In questo momento, il giocatore ha risposto con un colpo vincente al servizio dell’avversario, portandosi a 40-15. La diretta segue gli scambi tra i due atleti, con il pubblico che assiste al match in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE DIRETTA LIVE 40-15 Esce la risposta di Flavio. 30-15 Volée vincente dello statunitense. 15-15 Legge male il lob Shelton, cerca di arrangiarsi con il colpo sotto le gambe ma la palla esce. 15-0 In rete il rovescio di Cobolli, che perde subito campo. Seconda per Shelton. 0-3 DOPPIO BREAK SHELTON. Inizio complicatissimo per Cobolli che manda in rete il dritto lungolinea. Lo statunitense può incrementare il vantaggio e chiudere, almeno virtualmente, il primo parziale. Non entra la prima. 0-40 Altro doppio fallo, tre palle break di fila per Shelton che può strappare ancora il servizio. Ancora seconda. 0-30 Doppio fallo, inizio complicato dell’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Shelton 0-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: doppio break pesante per lo statunitense Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Shelton 0-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: break immediato dello statunitense! Shelton-Molcan: highlights Atp Monaco. Lo statunitense sfiderà Cobolli in finaleSarà Ben Shelton l'avversario di Flavio Cobolli nella finale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Cobolli-Shelton, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: in palio titolo e best ranking!; Cobolli-Shelton: orario, diretta e dove in tv e streaming la finale di Monaco in tempo reale; Cobolli si gioca il titolo contro Shelton: quando e dove vedere la finale; Atp Monaco, oggi finale Cobolli-Shelton: orario, precedenti e dove vederla. Cobolli-Shelton diretta live finale ATP 500 Monaco di Baviera: avvio da incubo per FlavioCobolli-Shelton, diretta live finale ATP 500 Monaco di Baviera domenica 19 aprile 2026: il tennista romano sfida lo statunitense sulla terra rossa tedesca ... sport.virgilio.it Cobolli-Shelton in diretta LIVE a Monaco: primo set in salita per l’azzurro, break per l’americanoCobolli sfida Shelton nella finale di Monaco 2026. Flavio dopo la bella vittoria con Zverev, punta alla vittoria del quarto titolo della sua carriera ... fanpage.it Cobolli-Shelton, la diretta della finale dell’Atp di Monaco x.com Cobolli-Shelton diretta Atp Monaco: segui la finale. Tennis oggi LIVE - facebook.com facebook