LIVE Cobolli-Shelton 2-6 1-0 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | il secondo set inizia sul servizio dell’azzurro

Da oasport.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Monaco, il secondo set tra il giocatore italiano e il suo avversario statunitense è iniziato con il servizio dell’azzurro. Nel corso dello scambio, un punto si è concluso con una risposta vincente di rovescio lungolinea da parte del tennista italiano, che ha messo in difficoltà Shelton, il quale era sceso a rete per tentare di concludere lo scambio con una volée. La partita si svolge in diretta e il punteggio vede il giocatore italiano avanti 2-6, 1-0.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE DIRETTA LIVE 30-30 Risposta vincente di rovescio lungolinea! Cobolli infila Shelton che era sceso a rete per chiudere la volée. Seconda palla. 30-15 Il rovescio lungolinea di Ben si ferma in rete. 30-0 Altro lob corto di Flavio, lo statunitense può chiudere con la volée alta. 15-0 Esce di pochissimo il dritto di Cobolli, che ha bisogno di una svolta in risposta. Seconda. 1-0 GAME COBOLLI!  Si fa sentire l’azzurro che vince il primo servizio con l’errore di rovescio di Shelton. 40-0 Shelton cerca la palla corta ma Cobolli lo infila con il passante di rovescio. 30-0 Esce il dritto dello statunitense. Ancora seconda. 15-0 In rete la volée alta di Shelton.🔗 Leggi su Oasport.it

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