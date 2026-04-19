LIVE Cobolli-Shelton 2-6 1-0 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | il secondo set inizia sul servizio dell’azzurro

Al torneo ATP di Monaco, il secondo set tra il giocatore italiano e il suo avversario statunitense è iniziato con il servizio dell’azzurro. Nel corso dello scambio, un punto si è concluso con una risposta vincente di rovescio lungolinea da parte del tennista italiano, che ha messo in difficoltà Shelton, il quale era sceso a rete per tentare di concludere lo scambio con una volée. La partita si svolge in diretta e il punteggio vede il giocatore italiano avanti 2-6, 1-0.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE DIRETTA LIVE 30-30 Risposta vincente di rovescio lungolinea! Cobolli infila Shelton che era sceso a rete per chiudere la volée. Seconda palla. 30-15 Il rovescio lungolinea di Ben si ferma in rete. 30-0 Altro lob corto di Flavio, lo statunitense può chiudere con la volée alta. 15-0 Esce di pochissimo il dritto di Cobolli, che ha bisogno di una svolta in risposta. Seconda. 1-0 GAME COBOLLI! Si fa sentire l’azzurro che vince il primo servizio con l’errore di rovescio di Shelton. 40-0 Shelton cerca la palla corta ma Cobolli lo infila con il passante di rovescio. 30-0 Esce il dritto dello statunitense. Ancora seconda. 15-0 In rete la volée alta di Shelton.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Shelton 2-6 1-0, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: il secondo set inizia sul servizio dell’azzurro Notizie correlate LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos 4-6 1-0, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il secondo set inizia sul servizio dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Altra seconda, piccola opportunità per Opelka. Leggi anche: LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: inizia Blockx-Shelton, poi toccherà all’azzurro Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Monaco, Cobolli-Shelton LIVE: la cronaca in diretta della finale dalle 13.30; LIVE Cobolli-Shelton, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: in palio titolo e best ranking!; Cobolli-Shelton: orario, diretta e dove in tv e streaming la finale di Monaco in tempo reale; Cobolli-Shelton è su Sky: orario e dove vedere la finale di Monaco. Cobolli-Shelton in diretta LIVE 2-6: primo set vinto facilmente dall’americano a MonacoCobolli sfida Shelton nella finale di Monaco 2026. Flavio dopo la bella vittoria con Zverev, punta alla vittoria del quarto titolo della sua carriera ... fanpage.it Cobolli-Shelton diretta live finale ATP 500 Monaco di Baviera: primo set da dimenticare, serve una reazioneCobolli-Shelton, diretta live finale ATP 500 Monaco di Baviera domenica 19 aprile 2026: il tennista romano sfida lo statunitense sulla terra rossa tedesca ... sport.virgilio.it 6 a 2 Shelton - Cobolli facebook Cobolli-Shelton, la diretta della finale dell’Atp di Monaco x.com