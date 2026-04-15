LIVE Cobolli-Bergs 6-2 4-1 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | resiste il break del romano nel secondo set

Nella partita tra Cobolli e Bergs all’ATP di Monaco 2026, il tennista italiano ha conquistato il primo set con un punteggio di 6-2 e si è portato avanti nel secondo con 4-1. Durante il match, un punto chiave si è verificato quando Cobolli ha commesso un errore in rete al momento di servire, mentre Bergs si è avvicinato alla rete per rispondere. La diretta, disponibile online, permette di seguire ogni cambio di risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 40-0 In rete il rovescio di Cobolli, con Bergs era sceso bene a rete. 30-0 Esce la risposta di rovescio lungolinea del tennista azzurro. 15-0 Il cross di dritto di Flavio non trova il campo. 4-1 GAME COBOLLI! Palla corta vincente di Flavio, che ha il pregio di giocare sempre dei turni di servizio rapidi e senza troppi patemi d’animo. Seconda palla. 40-15 Servizio e dritto in side out di Cobolli! 30-15 Cobolli chiede un po’ troppo ai suoi colpi. Finisce in rete l’ambizioso rovescio lungolinea. Seconda. 30-0 Prima vincente! 15-0 Grandissima aggressività da parte di Cobolli, finisce in rete il back di Bergs.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Bergs 6-2 4-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: resiste il break del romano nel secondo set Notizie correlate LIVE Cobolli-Bergs 6-2 1-0, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: il secondo set parte con il servizio del romanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Prima esterna vincente! 30-30 Servizio e dritto vincente del tennista italiano! 15-30 In rete il... LIVE Cobolli-Dedura 2-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: break del romano nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: duello dal sapore di Coppa Davis; Cobolli e Darderi al 2° turno: Dedura e Zhang ko; RECAP! Monte Carlo, Day 2: Cobolli avanti soffrendo, fuori Arnaldi; BMW Open by Bitpanda Tennis | Cobolli - Bergs | La Gazzetta dello Sport. LIVE Cobolli-Bergs 6-2 4-1, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: resiste il break del romano nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Altro doppio fallo con il belga che forza ancora la seconda. Seconda. 30-15 Servizio e dritto di Bergs. oasport.it Cobolli-Bergs oggi, ATP Monaco 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 15 aprile, per quanto concerne l'ATP 500 di Monaco di Baviera, si disputeranno i primi quattro ottavi di finale del tabellone principale ... oasport.it MONACO DI BAVIERA ! Per chi ama il tennis LIVE! OGGICOBOLLI vs BERGS ( intorno alle 15, 20 ! ) - facebook.com facebook COBOLLI SUPERA IL PRIMO TURNO A MONACO Flavio chiude in due set il match contro il tedesco Dedura-Palomero e approda agli ottavi di finale, dove incontrerà il vincente tra Bergs e Topo #Tennis #bmwopenbybitpanda #Cobolli x.com