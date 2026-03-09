LIVE Sinner Opelka-Granollers Zeballos 4-6 1-0 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | il secondo set inizia sul servizio dell’azzurro

Al torneo ATP di Indian Wells, il match tra Sinner e Opelka è in corso, con il primo set concluso 6-4 a favore di Opelka e il secondo in corso con Sinner al servizio. Opelka ha avuto un’altra chance nel secondo set, portandosi 30-30, mentre Sinner ha risposto con un colpo spettacolare che ha mandato la palla al centro del campo. La partita prosegue sotto gli occhi degli spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Altra seconda, piccola opportunità per Opelka. 30-30 Risposta vincente pazzesca di Sinner che mette i piedi in mezzo al campo. Seconda. 30-15 Questa volta Zeballos non sbaglia a rete. 15-15 Prima vincente dello spagnolo su Sinner. 0-15 Manca la volée Zeballos dopo la risposta di Opelka. Serve Granollers. 1-0 GAME SINNEROPELKA! Lo smash dello statunitense chiude il primo turno di battuta dell’italiano nel secondo set. 40-15 Servizio esterno e vincente per Sinner. 30-15 Volée alta vincente dello statunitense. 15-15 Granollers stecca la risposta sulla prima palla di Jannik. 0-15 Al terzo tentativo, Zeballos supera il muro di Opelka con un passante di dritto lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos 4-6 1-0, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il secondo set inizia sul servizio dell’azzurro Articoli correlati LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta due storici specialistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Jannik... LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta una delle coppie più fortiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Jannik... Una selezione di notizie su LIVE Sinner Opelka Granollers Zeballos... Temi più discussi: Sinner giocherà anche il doppio a Indian Wells; A Indian Wells il doppio vale oro e Sinner torna a giocarlo: farà coppia col gigante Opelka; Indian Wells, doppio: stasera debuttano Sinner/Opelka; LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 6-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: vittoria solida dell’azzurro grazie ad un gran servizio. Sinner/Opelka contro Granollers/Zeballos in doppio a Indian Wells: risultato liveLeggi su Sky Sport l'articolo Sinner/Opelka contro Granollers/Zeballos in doppio a Indian Wells: risultato live ... sport.sky.it LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos 3-4, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: la coppia italo statunitense cerca il contro breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Esce il rovescio dello statunitense. Seconda. 15-0 Cicca la risposta Opelka. Serve Zeballos per il primo ... oasport.it #Sinner diretta doppio Indian Wells: segui la sfida insieme a Opelka contro Granollers-Zeballos. Tennis oggi LIVE x.com Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, primo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook