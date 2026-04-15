LIVE Cobolli-Bergs ATP Monaco 2026 in DIRETTA | inizia Blockx-Shelton poi toccherà all’azzurro

Al torneo ATP di Monaco, la partita tra Blockx e Shelton è iniziata e successivamente sarà il turno di un tennista italiano. La giornata è aggiornata in tempo reale con i risultati delle sfide in corso e prossime. Alle 13.22, il brasiliano Joao Fonseca ha ottenuto una vittoria contro un avversario francese. La diretta prosegue con gli incontri in programma e gli esiti delle partite già concluse.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22 Il brasiliano Joao Fonseca ha sconfitto il francese Arthur Rinderknech per 6-3 6-2, mentre a seguire il magiaro Fabian Maroszan ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas nella prosecuzione del match interrotto ieri per pioggia sul 6-3 6-7 (5) 2-2, imponendosi per 6-4 nel terzo set. A breve scenderanno in campo il belga Alexander Blockx e lo statunitense Ben Shelton, poi toccherà all’azzurro Flavio Cobolli ed al belga Zizou Bergs. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli e il belga Zizou Bergs, valido per gli ottavi di finale dell’ ATP 500 di Monaco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: inizia Blockx-Shelton, poi toccherà all’azzurro Notizie correlate LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: ancora un match e poi toccherà all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. LIVE Cobolli-Blockx, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Ruud a un set dalla vittoria. Poi toccherà all’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: duello dal sapore di Coppa Davis; Live Zizou Bergs - Marko Topo - Monaco Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 15/04/2026; Cobolli e Darderi al 2° turno: Dedura e Zhang ko; Sinner affaticato batte Machac in tre set, oggi in campo contro il canadese Aliassime. Cobolli-Bergs oggi, ATP Monaco 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 15 aprile, per quanto concerne l'ATP 500 di Monaco di Baviera, si disputeranno i primi quattro ottavi di finale del tabellone principale ... oasport.it LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: duello dal sapore di Coppa DavisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli ... oasport.it Secondo turno a Monaco di Baviera per Flavio Cobolli contro Zizou Bergs (ATP 40) FORZAA Flavio - facebook.com facebook COBOLLI SUPERA IL PRIMO TURNO A MONACO Flavio chiude in due set il match contro il tedesco Dedura-Palomero e approda agli ottavi di finale, dove incontrerà il vincente tra Bergs e Topo #Tennis #bmwopenbybitpanda #Cobolli x.com