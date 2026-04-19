LIVE Cobolli-Shelton ATP Monaco 2026 in DIRETTA | in palio titolo e best ranking!

Benvenuti alla cronaca in diretta dell'incontro tra Flavio Cobolli e lo statunitense Ben Shelton, valido per la finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera. La partita si svolge oggi e rappresenta un'occasione per il vincitore di conquistare il titolo e migliorare il proprio ranking. La sfida è seguita da vicino dagli appassionati di tennis, con il pubblico presente sugli spalti e gli appassionati online pronti a seguire ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli e lo statunitense Ben Shelton, valido per la finale dell’ ATP 500 di Monaco di Baviera. L’azzurro si gioca il secondo titolo della stagione dopo quello di Acapulco e il quarto della carriera dopo quello messicano appena citato, il 250 di Bucarest e il 500 di Amburgo dello scorso anno. Cobolli, nella giornata di ieri, ha forse giocato uno se non il migliore match della sua carriera sulla terra rossa, visto che ha battuto il padrone di casa tedesco Alexander Zverev con un netto risultato di 2-0 (6-3, 6-3) e con poco più di un’ora di gioco.🔗 Leggi su Oasport.it

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