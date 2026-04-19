Cobolli-Shelton in diretta LIVE la finale dalle 13 | 30 a Monaco | Flavio a caccia del 4° titolo ATP

Alle 13:30 a Monaco si gioca la finale di un torneo ATP 500 con Cobolli e Shelton in campo. Cobolli, che ha battuto Zverev nelle fasi precedenti, cerca di conquistare il suo quarto titolo in carriera e il secondo in questa stagione. La partita sarà trasmessa in diretta e rappresenta il momento clou dell’evento, con i due tennisti pronti a darsi battaglia per il trofeo.

Cobolli sfida Shelton nella finale di Monaco 2026. Flavio dopo la bella vittoria con Zverev, punta alla vittoria del quarto titolo della sua carriera, il secondo stagionale e in un torneo ATP 500. Alle ore 13:30 Flavio incontrerà l'americano numero 6 della classifica ATP. Con la vittoria di oggi l'italiano potrebbe diventare il numero 12 del mondo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pronostico e quote Flavio Cobolli – Ben Shelton, Finale Monaco 19-04-2026 ore 13:30 circaFlavio Cobolli e Ben Shelton si giocheranno il titolo del BWM Open di Monaco di Baviera a partire da non prima delle 13:30, e comunque dopo la fine... LIVE Cobolli-Shelton, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: in palio titolo e best ranking!CLICCA QUI PER AGGIRONARE DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cobolli-Shelton è su Sky: orario e dove vedere la finale di Monaco; Monaco, Cobolli-Shelton LIVE: la cronaca in diretta della finale dalle 13.30; ATP 500 Monaco di Baviera, Cobolli-Shelton per il titolo: dove vedere la finale in diretta; Atp Monaco, oggi finale Cobolli-Shelton: orario, precedenti e dove vederla. Cobolli-Shelton: orario, diretta e dove in tv e streaming la finale di Monaco in tempo realeL'azzurro va alla caccia del 2° titolo stagionale ma dovrà vedersela contro lo statunitense che è in striscia positiva da 3 match contro il romano ... tuttosport.com LIVE Cobolli-Shelton, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna un altro capolavoro!CLICCA QUI PER AGGIRONARE DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli e ... oasport.it Atp Monaco, oggi finale Cobolli-Shelton: orario, precedenti e dove vederla x.com Cobolli-Shelton: orario, diretta e dove in tv e streaming la finale di Monaco in tempo reale - facebook.com facebook