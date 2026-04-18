Shelton-Molcan | highlights Atp Monaco Lo statunitense sfiderà Cobolli in finale

Da gazzetta.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo ATP 500 di Monaco di Baviera, Ben Shelton ha affrontato e vinto contro lo slovacco Alex Molcan con un risultato di 6-3, 6-4. Con questa vittoria, Shelton si è qualificato per la finale, dove incontrerà il tennista italiano Flavio Cobolli. La partita si è conclusa con il statunitense che ha superato il suo avversario in due set.

Sarà Ben Shelton l'avversario di Flavio Cobolli nella finale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera. Lo statunitense ha battuto in due set lo slovacco Alex Molcan con il punteggio di 6-3 6-4. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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