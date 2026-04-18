Shelton-Molcan | highlights Atp Monaco Lo statunitense sfiderà Cobolli in finale

Nel torneo ATP 500 di Monaco di Baviera, Ben Shelton ha affrontato e vinto contro lo slovacco Alex Molcan con un risultato di 6-3, 6-4. Con questa vittoria, Shelton si è qualificato per la finale, dove incontrerà il tennista italiano Flavio Cobolli. La partita si è conclusa con il statunitense che ha superato il suo avversario in due set.

Sarà Ben Shelton l'avversario di Flavio Cobolli nella finale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera. Lo statunitense ha battuto in due set lo slovacco Alex Molcan con il punteggio di 6-3 6-4. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Shelton-Molcan: highlights Atp Monaco. Lo statunitense sfiderà Cobolli in finale Notizie correlate ATP Monaco 2026, Ben Shelton regola Alex Molcan ed affronterà Cobolli in finaleSarà lo statunitense Ben Shelton, numero 2 del seeding, l’avversario in finale di Flavio Cobolli nell’ATP 500 di Monaco di Baviera: sulla terra... Monaco ATP: Molcan sfida l’invincibile Shelton per la finaleIl campo di Monaco si prepara a ospitare un confronto decisivo per il pass è alla finale dell’ATP 500: alle ore 15:00 di questo sabato 18 aprile... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Live Alex Molcan - Ben Shelton - Monaco Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 18/04/2026; Shelton batte Fonseca e per il 2° anno di fila è in semifinale a Monaco: highlights; ATP Monaco 2026: Cobolli vola in semifinale contro Zverev. Shelton sfida Molcan; ATP Monaco di Baviera: Cerundolo rimontato, Zverev raggiunge Cobolli. Shelton gestisce Fonseca. ATP Monaco: c’è Shelton tra Cobolli e il titolo. Molcan saluta a testa altaSarà Ben Shelton l'avversario di Flavio Cobolli nella finale dell'ATP 500 di Monaco, Molcan si arrende in due set. L'azzurro sotto 3-2 nei precedenti ... ubitennis.com ATP Monaco 2026, Ben Shelton regola Alex Molcan ed affronterà Cobolli in finaleSarà lo statunitense Ben Shelton, numero 2 del seeding, l'avversario in finale di Flavio Cobolli nell'ATP 500 di Monaco di Baviera: sulla terra battuta ... oasport.it È FINALE Grande match di Flavio Cobolli che batte Zverev, numero 3 al mondo, in due set (6-3, 6-3) nella semifinale dell'ATP 500 di Monaco L'azzurro vola quindi in finale, dove incontrerà il vincente tra Molcan e Shelton #Tuttosport #Cobolli #Zvere facebook Sarà Ben Shelton l'avversario di Flavio Cobolli in finale a Monaco di Baviera: lo statunitense, finalista anche lo scorso anno, ha superato Molcan in 2 set x.com