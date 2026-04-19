LIVE Cobolli-Shelton 0-0 ATP Monaco 2026 in DIRETTA | inizia la finale!

Alle 13.37 si sta concludendo il riscaldamento di Cobolli in vista della finale di ATP Monaco 2026. La partita tra Cobolli e Shelton sta per iniziare, con il primo servizio dell'italiano atteso a breve. La sfida si svolge sul campo in terra battuta, con il pubblico pronto a seguire l'inizio del match in diretta. La tensione si percepisce tra gli spettatori prima dell'inizio dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE DIRETTA LIVE 13.40 Ci siamo, aspettiamo il primo servizio di Cobolli. 13.37 Manca poco alla fine del riscaldamento. 13.35 Shelton ha vinto il sorteggio e ha concesso a Cobolli il primo servizio. 13.32 Tennisti in campo per sorteggio e riscaldamento! 13.30 Cobbo gioca la sua quinta in finale in carriera. Infatti, oltre i tre tornei citati prima, il romano ha giocato la finale di Washington, persa purtroppo contro Sebastian Korda. 13.27 Manca pochissimo, tra una manciata di minuti i due tennisti dovrebbero entrare in campo per sorteggio e riscaldamento! 13.25 Cobolli non è l’unico azzurro in campo per un titolo visto che Andrea Vavassori, che sta giocando con il francese Herbert la finale del 500 di Barcellona in attesa del ritorno del suo compagno Simone Bolelli, ha vissuto un’ottima settimana nel torneo spagnolo.🔗 Leggi su Oasport.it

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