Alle dieci e cinquantanove, si segnala che sono stati percorsi i primi 25 chilometri della Amstel Gold Race femminile 2026. Attualmente la corsa si trova in un tratto pianeggiante, senza salite significative. Un quintetto si mantiene in testa al gruppo, mentre gli atleti affrontano il percorso con queste caratteristiche. La gara prosegue con le atlete che si preparano alle prossime fasi del percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52 Percorsi i primi 25 chilometri. 10.49 Si affronta ora un lungo tratto senza rilevanti salite. 10.45 cercano di entrare nella fuga anche Natalie Quinn e Britt De Grave. 10.42 Davanti si è formato un quintetto. Queste le attaccanti: Annelies Nijssen (Lotto Intermarché), Nicole Steigenga (AG Insurance Soudal Team), Kiara Lylyk (Mayenne Monbana My Pie), Heidi Franz (St Michel – Preference Home – Auber93) e Scarlett Souren (VolkerWessels Cycling Team). 10.39 La belga ha già 35? di vantaggio sul gruppo. 10.36 Annelies Nijssen (Lotto Intermarché) ha leggermente allungato in questo tratto. 10.33 Ora il gruppo sta affrontando i 300 metri in pavé del Maasberg.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: un quintetto al comando della corsa

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: partita ufficialmente la corsa

Leggi anche: LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: tra poco il via ufficiale

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Amstel Gold Race 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Dove vedere l'Amstel Gold Race in tv e streaming; Perché l’Amstel Gold Race non si vedrà sulla RAI oggi? E anche le alternative streaming inizieranno tardi; Amstel Gold Race 2026 oggi in TV, percorso e dove vederla in diretta e streaming: Evenepoel favorito.

Amstel Gold Race 2026 oggi in TV, percorso e dove vederla in diretta e streaming: Evenepoel favoritoOggi scatta l'Amstel Gold Race, che apre ufficialmente il Trittico delle Ardenne che proseguirà con la Freccia Vallone e si concluderà con la Liegi ... fanpage.it

Perché l’Amstel Gold Race non si vedrà sulla RAI oggi? E anche le alternative streaming inizieranno tardiSi correrà oggi, domenica 19 aprile, l'Amstel Gold Race 2026 di ciclismo su strada: la gara partirà da Maastricht ed arriverà a Valkenburg dopo 257.2 km. oasport.it

Amstel 2019, una delle classiche più incredibili di sempre! Chi non ricorda l'Amstel Gold Race 2019 Alaphilippe e Fuglsang erano al comando e sembravano ormai sicuri di potersi giocare la corsa, ma nel finale si controllarono troppo permettendo il rientro di - facebook.com facebook

Amstel Gold Race 2026 Favorites Analysis: Evenepoel sits in the front, with Jorgenson and Skjelmose challenging him alongside a strong French lineup. Read the full analysis and startlist on SpazioCiclismo. x.com